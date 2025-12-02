به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز چهارشنبه استان تحت تاثیر امواج بارشی نسبتا ضعیفی قرار دارد، که سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط در مناطق و ارتفاعات شمالی غربی، شمالی، شمالِ شرقی و شرقی خواهد شد. رگبار‌های پراکنده نیز در بقیه مناطق استان دور از انتظار نیست.

در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در سواحل و مناطق جنوبی پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواسط روز پنجشنبه نسبتاً مواج خواهد بود. تا روز پنجشنبه شاهد کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۳۱.۶ و ایذه و دهدز با دمای ۷.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۹ و کمینه دمای ۱۳.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.