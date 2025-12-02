نماینده کمیته اجرایی ضدتروریستی سازمان همکاری‌های شانگهای با اشاره به مدرن‌سازی منطقه عمومی رزمایش سهند ۲۰۲۵، گفت: از اولین روز‌های عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای، تلاش‌ها و جدیت این کشور را برای مقابله با تروریسم مشاهده کردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سرگئی کیسانی» نماینده کمیته اجرایی ضدتروریستی سازمان همکاری‌های شانگهای در نشست خبری رزمایش «سهند ۲۰۲۵» اظهار داشت: از طرف کمیته اجرایی شانگهای و از طرف رؤسای نمایندگان عضو شانگهای، مراتب تشکر را بابت مهمان‌نوازی ایران اعلام کنم.

«کیسانی» افزود: هم‌اکنون ۱۰ کشور عضو همکاری شانگهای هستند و جمهوری اسلامی ایران هم ۴ جولای ۲۰۲۳ به عضویت این خانواده درآمد که از اولین روز‌های عضویت جمهوری اسلامی ایران، تلاش‌ها و جدیت این کشور را برای مقابله با تروریسم مشاهده کردیم.

نماینده کمیته اجرایی ضدتروریستی سازمان همکاری‌های شانگهای ادامه داد: نمایندگانی که در کمیته اجرایی ساختار ضدتروریسم بودند، به‌صورت فعال و با میل و رغبت پیشنهاد ایران را برای برگزاری رزمایش سالانه در خاک ایران پذیرفتند.

وی با بیان اینکه این رزمایش بیست‌ویکمین رزمایشی است که اعضای شانگهای انجام می‌دهند، عنوان کرد: در یک سال گذشته کمیته اجرایی ساختار ضدتروریسم شانگهای با حمایت اعضا به‌صورت فعالانه در خصوص برگزاری مراحل مختلف این رزمایش اقدام کردند.

کیسانی گفت: از جمله ویژگی‌های این رزمایش تک‌تک برگزارشدن آن در کشور‌های عضو از یکم جولای تا یکم آگوست امسال بود؛ همچنین مسائل مرتبط با گروه‌های بین‌المللی تروریستی بررسی و اقدامات لازم برای مقابله با آن‌ها انجام شد. امنیت زیرساخت‌ها و تأسیسات هر کشور برای مقابله با تروریسم نیز بررسی و با توجه به شناسایی نواقص، اصلاحات لازم در ساختار انجام و نقص‌ها رفع شد.

نماینده کمیته اجرایی ضدتروریستی سازمان همکاری‌های شانگهای یادآور شد: در چند ماه اخیر، برگزارکنندگان این رزمایش برای ساخت زیرساخت‌های لازم و آماده‌سازی مقدمات آن، اقدامات لازم را انجام دادند و کمیته برگزاری رزمایش هم به‌صورت فعال با میزبان در این زمینه همکاری کرد.

وی با اشاره به تغییر و مدرن‌سازی منطقه عمومی رزمایش و ساخت زیرساخت‌های مجهز در منطقه رزمایش سهند ۲۰۲۵، ادامه داد: عملاً یک بازآماد کامل در زیرساخت‌های نظامی منطقه رزمایش انجام شده است.

کیسانی با قدردانی از عوامل برگزارکننده رزمایش سهند ۲۰۲۵ در ایران، بیان کرد: نقش نیروی زمینی سپاه، سردار معدنی و سردار علی‌نژاد در برگزاری باکیفیت این رزمایش و تأمین زیرساخت‌های رزمایش، تحسین‌برانگیز است.

نماینده کمیته اجرایی ضدتروریستی سازمان همکاری‌های شانگهای گفت: اقدامات و طراحی‌های ستاد‌های مشترک عملیات از امروز در رزمایش ضدتروریسم آغاز خواهد شد؛ همچنین کشور‌های شانگهای و کشور‌های میهمان، نفرات خود را برای حضور در رزمایش اعزام کردند.

وی اظهار داشت: در چهارم دسامبر سال جاری جمع‌بندی رزمایش ضدتروریسم سهند و نمایش اقتدار در رزمایش در فاز عملیاتی انجام خواهد شد.

کیسانی خاطرنشان کرد: ما از دستاورد‌های نیروی زمینی سپاه در زمینه مبارزه با تروریسم بازدید خواهیم کرد و سپس از اعضاء برتر تجلیل خواهد شد؛ بعد از آن هم مراسم اختتامیه را برگزار خواهیم کرد.