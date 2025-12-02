

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی صبح امروز در صدر هیئتی متشکل از معاونان و مدیران کل استان از یک واحد صنعتی در میبد بازدید کرد.

استاندار یزد با اشاره به جایگاه این استان در توسعه صنایع غذایی و پاک گفت: یزد در حوزه صنایع غیرآلاینده رشد بسیار خوبی داشته و این کارخانه از جمله این واحدهاست.

وی افزود: حمایت از صنایع پاک یکی از اولویت‌های اساسی ماست و در همین راستا، مشکل زمین این واحد برای ایجاد خط تولید جدید با حضور مدیران مربوطه حل شد تا توسعه آن با سرعت بیشتری ادامه یابد.

بابایی در ادامه سفر خود از مؤسسه خیریه محبت نیز بازدید کرد و با توجه به وضعیت نامناسب مسیر دسترسی این مرکز، دستور آسفالت مسیر ۸۰۰ متری آن را از طریق شهرداری و اختصاص اعتبارات ارزش افزوده صادر کرد.

در این بازدید، حسین فلاح رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه محبت اظهار کرد: در این مرکز از ۱۴۵ معلول ذهنی، جسمی، حرکتی و روانی نگهداری می‌شود.

وی با بیان اینکه مؤسسه سالانه حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، خرابی مسیر دسترسی را یکی از مهم‌ترین مشکلات مجموعه عنوان کرد.