مدیرکل بهزیستی خوزستان تعداد افراد زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان را ۱۱۰ هزار و ۶۶۳ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان روز دوشنبه در بازدید از مراکز نگهداری کودکان به مناسبت هفته بهزیستی (۸ تا ۱۴ آذر) با بیان اینکه از نظر تعداد معلولان زیر پوشش، رتبه چهارم را در کشور داریم گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۶۳۷ معلول در کشور تحت پوشش بهزیستی بوده که از این تعداد ۱۱۰ هزار و ۶۶۳ نفر در خوزستان هستند.

وی بر لزوم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار، حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور به نوعی دچار معلولیت هستند

کریمیان به خدمات ارائه شده به این قشر اشاره کرد و اظهار داشت: ماهانه به ۸۸ هزار و ۱۹۴ نفر از معلولان زیر پوشش در استان، یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال مستمری پرداخت می‌شود.

پرداخت ماهانه حق پرستاری به به ۱۰ هزار و ۷۸۱ معلول شدید و ضایعه نخاعی

مدیرکل بهزیستی خوزستان تصریح کرد: علاوه بر این، به ۱۰ هزار و ۷۸۱ معلول شدید و ضایعه نخاعی نیز ماهانه مبلغ ۴۲ میلیون ریال حق پرستاری پرداخت می‌شود.

وی در ادامه به ارائه خدمات در قالب ۱۶۸ مرکز توانبخشی در استان اشاره کرد و گفت: ۴۹ مرکز شبانه‌روزی توانبخشی از بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ معلول ذهنی، جسمی، بیمار روانی، سالمند و دارای اوتیسم نگهداری می‌کنند.

وی تعداد مراکز ویزیت و پرستاری در منزل را ۲۰ مرکز، مراکز آموزشی و توانبخشی روزانه را ۹۹ مورد و مراکز ارائه خدمت توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) ˈ در روستا‌ها را نیز فعال برشمرد و گفت: در طرح CBR، به ۳۵ هزار و ۸۳ معلول روستایی خدمت ارائه می‌شود.

کمک به ۲۴۳ زوج معلول نیازمند برای تأمین جهیزیه

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به توزیع وسایل توانبخشی میان سه هزار و ۱۰۰ معلول در یک سال گذشته، پرداخت کمک هزینه لوازم بهداشتی به ۱۱ هزار و ۵۸۳ معلول و کمک به ۲۴۳ زوج معلول نیازمند برای تأمین جهیزیه را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد.

وی در حوزه مسکن نیز گفت: در یک سال گذشته به یک هزار و ۱۴۹ معلول نیازمند، کمک هزینه خرید، ساخت یا ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.

کریمیان از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به یک هزار و ۳۲۶ معلول در یک سال گذشته خبر داد و افزود: برای سال جاری نیز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی تخصیص یافته است.

وی در بخش تحصیلات افراد معلول نیز گفت: شهریه دانشگاه ۷۶۴ دانشجوی معلول تحت پوشش و مستمری ماهانه هفت هزار و ۳۵۲ دانش‌آموز معلول توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

غربالگری بینایی برای ۳۱۷ هزار و ۶۲۰ کودک سه تا ۶ ساله

مدیرکل بهزیستی خوزستان اجرای برنامه‌های پیشگیری را یکی از اولویت‌های مهم دانست و بیان کرد: در یک سال گذشته غربالگری بینایی برای ۳۱۷ هزار و ۶۲۰ کودک سه تا ۶ ساله و غربالگری شنوایی نوزادان در زایشگاه‌های استان انجام شده است.

وی از وجود پنج مرکز مشاوره ژنتیک در استان خبر داد و گفت: در سال جاری ۶ هزار و ۳۷۵ نفر در این مراکز مشاوره دریافت کرده‌اند.

کریمیان در پایان با اشاره به مصوبات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، عمده مشکل فعلی را اجرایی نشدن کامل این قانون توسط برخی دستگاه‌های متولی دانست.

وی بر لزوم مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی برای تسهیل تردد و حضور اجتماعی معلولان تأکید کرد و گفت: موضوعات ورزشی، فرهنگی و رفاهی این قشر نیز نیازمند توجه و حمایت جدی‌تر سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان از اصحاب رسانه درخواست کرد تا همچون گذشته با انعکاس صحیح توانمندی‌ها، مشکلات و نیاز‌های افراد دارای معلولیت در فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری برای اجرای کامل قوانین حمایتی، یاری‌گر این قشر و سازمان بهزیستی باشند.

بر اساس این گزارش استان خوزستان با بیش از پنج میلیون نفر یکی از استان‌های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.