پخش زنده
امروز: -
پینگ پنگ باز لژیونر قمی در ترکیب تیم ترکیهای به عنوان قهرمانی سوپر لیگ این کشور دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد حسن حبیبی پینگ پنگ باز قمی که برای حضور در سوپر لیگ ترکیه به تیم کاف آپ این کشور پیوسته بود، با عملکردی درخشان، نقش پررنگی در قهرمانی تیمش در رقابتهای سوپرلیگ ترکیه داشت.
حبیبی در این رقابتها ۹ بار به مصاف حریفان رفت و با ثبت ۸ برد و یک شکست در بازیهای انفرادی، به عنوان یکی از مهرههای کلیدی تیم ترکیهای طاهر شد.
رقابتهای پینگ پنگ سوپر لیگ ترکیه با حضور ۱۰ تیم برگزار شد و کاپ آف نوشهیر با ۸ پیروزی و یک شکست بر سکوی نخست ایستاد.