\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u0647 \u062a\u06a9 \u062a\u06a9 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632\u0647\u060c \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0634\u062f \u0648 \u062a\u0639\u0627\u0644\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06cc \u062e\u0648\u062f \u06af\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0633\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.\n\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u06a9\u0648\u0641\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u0647\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc\u060c \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062f\u0631\u0633 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0642 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n\u0645\u0634\u0642 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u061b \u0648\u0642\u062a\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062d\u0631\u0641 \u0645\u06cc \u0632\u0646\u0646\u062f\n