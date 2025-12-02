پخش زنده
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان همدان از ایجاد ۷۴۵ مورد فرصت شغلی برای مددجویان همدانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام عابدی بابیان اینکه اشتغالزایی و کمک به خودکفایی از اولویتهای این نهاد است گفت: از ابتدای سال نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی با همکاری بانکهای عامل برای طرحهای کشاورزی، دامداری، قالیبافی، تولید پوشاک و صنایعدستی اقدام شد.
او افزود: در ۸ ماهه نخست سال ۷۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه اشتغال پرداختشده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان همدان تاکید کرد: هشت ماهه نخست امسال با پرداخت تسهیلات خودکفایی به مددجویان ۱۵۰ نفر از خانوادههای زیرپوشش، به مرحله خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.