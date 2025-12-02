به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت هوا گفت: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتا ناپایدار در استان است که عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو موجب برخی ناپایداری‌ها اغلب به صورت افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع رگبار در برخی نواحی به ویژه در نواحی جنوبی استان خواهد شد.

هر چند با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در منطقه و استان پیش بینی نشده است، اما با توجه به سبک رگباری بارش‌ها احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای بارش‌ها دور از انتظار نیست.

بر این اساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در روز‌های گذشته در این خصوص صادر شده است.

اما فردا جو، نسبتا پایدار بوده و شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت و صنعتی استان، تا حدودی فراهم خواهد شد.

دمای هوا در سه روز آینده کاهش خواهد یافت.