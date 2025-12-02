پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به افزایش آمار ابتلا به آنفلوآنزا در خوزستان گفت: رصد مثبت آزمایش PCR این بیماری ۳۵/۷ درصد گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: در کشور و به تبع آن در خوزستان نسبت موارد دارای علائم عفونتهای تنفسی، همچنان در مراجعین بستری، در حال افزایش است به گونهای که ۱۶/۶ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید بودهاند؛ به گونهای که در هفته اول آذر ماه ۱۴۰۴ نظام مراقبت دیده وری، رصد مثبت آزمایش PCR آنفلوآنزا ۳۵/۷ درصد گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه همه گروههای سنی ممکن است به بیماری مبتلا شوند، اما برخی گروهها برای ابتلا به آنفلوانزا پرخطر شناسایی شدهاند افزود: افراد درمعرض خطر آنفلوآنزای فصلی شامل، سالمندان بالای ۶۵ سال، ساکنین آسایشگاهها و پرسنل آنها، افراد دارای بیماری زمینهای (مانند بیماریهای مزمن ریوی از جمله آسم و..، قلبی عروقی، کلیوی، کبدی، متابولیک، تکامل عصبی و نورولوژیک، کبدی یا خونی و..)، و همچنین احتقانی، صدمات نخاعی، اختلالات صرعی، اختلالات عصبی عضلانی هستند.
شریفی از دیگر افراد در معرض خطر، زنان باردار تا ۲ هفته پس از زایمان (سه ماهه دوم و سوم حاملگی آنان مقارن با فصل شیوع آنفلوآنزا است)، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و افراد زیر ۱۸ سال که تحت درمان طولانی مدت با آسپرین یا ترکیبات سالیسیلات هستند، چاقی با BMI مساوی یا بالاتر از ۴۰، کودکان زیر پنج سال (۵۹ ماه) و به ویژه زیر ۲ سال را عنوان کرد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: اگرچه همه کودکان کمتر از پنج سال (۵۹ ماه) در گروه پرخطر در نظر گرفته میشوند، اما بیشترین خطر مربوط به کودکان زیر ۲ سال و بیشترین میزان بستری و مرگ و میر در میان شیرخواران کمتر از ۶ ماه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا گونه یا زیرسویه جدید آنفلوآنزا در گردش است گفت: سویه در گردش فعلی، آنفلوآنزای نوع A و زیرگونه H ۳ N ۲ است که بهطور معمول هر سال تغییراتی در ویروسهای تنفسی ایجاد میشود؛ این زیرگونه در سالهای قبل نیز به عنوان آنفلوآنزای فصلی در گردش بوده که در سال جاری تغییراتی داشته است.
شریفی در خصوص اصلیترین علائم ابتلا به آنفلوآنزا در موج جدید بیان کرد: آنفلوآنزای فصلی با شروع ناگهانی تب، یا احساس تب و لرز، سرفه (معمولاً خشک)، سردرد، درد عضلانی و درد بدن، خستگی و گاهی گلودرد و آبریزش بینی مشخص میشود، گاهی تب وجود ندارد در برخی موارد اسهال و استفراغ به ویژه در کودکان مشاهده میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص تفاوت میان علائم آنفلوآنزا و سرماخوردگی گفت: شروع بیماری در سرماخوردگی برخلاف آنفلوآنزا تدریجی است، تب کمتر و عطسه و آبریزش بینی شایع است و درد عضلانی و درد بدن در آنفلوآنزا شایعتر وجود دارد.
وی اضافه کرد: داروهای ضد ویروسی برای بیماران سرپایی که جزو گروههای پرخطر هستند به اندازه کافی در بین مراکز بهداشت و داروخانههای منتخب توزیع شده است.
شریفی برای پیشگیری از این بیماری توصیه کرد: دریافت واکسن آنفلوآنزا، رعایت اصول بهداشت و حفاظت فردی به طور جدی، پرهیز از دست دادن، روبوسی و بغل کردن یکدیگر و رعایت بهداشت فردی به ویژه شستشوی مرتب و صحیح دستها و رعایت آداب سرفه باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: برای پیشگیری از انتقال، هنگام سرفه و عطسه باید دهان و بینی خود را با دستمال پوشانیده و دستها مرتب شسته شود، اقامت در منزل در هنگام بیمارشدن تا رفع علایم حاد بیماری، استفاده از ماسک در حضور فرد مبتلا به بیماری آنفلوآنزا در هنگام حضور در جمع، استفاده از ماسک برای افراد در معرض خطر ابتلا به بیماریهای تنفسی و برای پیشگیری از ابتلا به بیماری، پرهیز از حضور در تجمعات و دورهمی در فضاهای بسته بدون تهویه مناسب، توصیه میشود.
وی همچنین درزمینه موجودی واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: در سطح استان حدود ۵۰ هزار دوز واکسن از سوی مرکز بهداشت استان برای گروههای هدف از جمله زنان باردار و افراد دارای بیماری زمینهای توزیع شده و واکسیناسیون این گروهها براساس سهمیه تعیین شده انجام شده است.
شریفی تاکید کرد: همچنین سهمیه واکسنی نیز در داروخانههای سطح استان از طریق سازمان دارو و غذا توزیع شده است و گروههای پرخطر میتوانند با مراجعه به داروخانه واکسن را دریافت کنند.