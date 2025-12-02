مهاجرانی اعلام کرد: تاکنون در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کالابرگ به مردم پرداخت شده و ۸۵ میلیون نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز نهم آذرماه روز جزایر سه گانه ما است که آن را گرامی می‌داریم. همچنین در نزدیکی روز ۱۶ آذر هستیم که روز دانشجو است، این روز را گرامی می‌داریم.

وی افزود: همچنین در هفته معلول هستیم؛ ما باید از ظرفیت‌های همه افراد برای توسعه جامعه استفاده کنیم.

سخنگوی دولت ضمن تسلیت به سقاب اصفهانی، تصریح کرد: آقای سقاب اصفهانی یک تصمیم سخت و بزرگ گرفت که آن اهدای عضو فرزند ۱۰ ساله خود بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت درمورد سلامت مردم قول داده بود، گفت: برای اولین بار مازوت کم گوگرد به نیروگاه‌ها داده شده.

وی به سامانه رصد پروژه‌های ملی اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه و تجهیز مدارس، مدیریت آب و کشاورزی و مدیریت فلر در این موضوع مورد توجه قرار دارد. نسخه نهایی آن در اختیار افراد قرار خواهد گرفت تا رصد خوبی صورت بگیرد و عملکرد دولت در دست مردم قرار بگیرد.

مهاجرانی با اشاره به بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: ما هراندازه بتوانیم این موضوع را گسترش دهیم، یعنی توانستیم محیط زیست کشور را حفظ کنیم.

وی در ادامه گفت: تا به حال مجموعا ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان بابت کالابرگ پرداخت شده و ۸۵ میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتند. نهضت ملی مسکن نیز رشد خوبی داشته که امیدواریم همچنان رشد پیدا کند.

سخنگوی دولت ضمن بیان اینکه موضوع اسقاط خودرو مهم است تصریح کرد: امیدواریم عدد اسقاط خودرو‌ها رو به افزایش برود. جشنواره فیلم فجر نیز در شیراز به عنوان یک رویکرد فرهنگی مورد توجه است و امیدواریم همیشه برقرار باشد و هنرمندان بتوانند در این جشنواره شرکت کنند.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره بنزین گفت: جمع نفت و گازی که در هر روز استفاده می‌کنیم معادل حدود ۸ میلیون بشکه در روز است که معادل ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد در سال است. ما در حال حاضر ۶ میلیارد دلار بنزنین وارد می‌کنیم. مصرف ما در ایام نوروز به ۱۶۷ میلیون لیتر می‌رسد و در جنگ ۱۲ روزه به ۱۹۷ میلیون لیتر رسید.

وی در همین خصوص ادامه داد: منابع ما باید صرف مصرف عمومی شود. صرفه اقتصادی گازسوز کردن از بین رفته است. ما همچنین با آلودگی هوا مواجه هستیم.

سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: آیا دولت باید اجازه دهد منابع ما دود شود و به هوا برود؟ دولت وجود دارد تا سیاست‌های اجرایی را به گونه‌ای سوق دهد که منافع ملی تأمین شوند.

مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه بنزین گفت: دولت در بالا دست نفت و گاز سرمایه گذاری کرده است؛ دولت ۱۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در میادین گازی مشترک انجام داده است.

وی با اشاره به شعار مطرح شده برای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: دولت در همین راستا جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد کرد و اصلاحاتی را انجام داد. جلوگیری از فلر سوزی یکی از این اقدامات است، همچنین سرمایه گذاری بر روی میادین نفت و گاز و سرمایه گذاری بر انرژی پاک یکی دیگر از این اقدامات است. موضوع حمل و نقل عمومی نیز یکی دیگر از اقدامات دولت است.

سخنگوی دولت افزود: یکی از موضوعات اساسی ما گسترش حمل و نقل عمومی است. آنچه از افزایش‌قیمت سوم بنزین حاصل می‌شود برای معیشت مردم هزینه می‌شود. هدف دولت اصلاح امور بوده است نه افزایش قیمت.

مهاجرانی تأکید کرد که دولت ۳ میلیون دلار در حوزه cng سرمایه گذاری کرده است و حمایت از خودرو‌های هیبریدی را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی، کاهش واردات سوخت است، گفت: دولت اصلاح در این امور را از خود شروع کرده است. همچنین افرادی که چند خودرو دارند فقط یک خودرو دارند که کارت سوخت دارد؛ سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۳ هزارتومان باقی خواهد ماند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: برای خدمات عمومی، تاکسی‌های اینترنتی قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد. کارت سوخت با ماشین است و نه با مالک و اگر ماشینی به فروش برسد کارت هم با ماشین می‌رود.

مهاجرانی ادامه داد: درمورد شیوه اجرا نیز با مجلس گفت‌و‌گو و تعامل شده است. سعی دولت بر این است که بدون آسیب به معیشت مردم این طرح را اجرا کند. برآورد تورمی زیر یک درصد است.

وی همچنین تأکید کرد که چیزی به عنوان کارت سوخت سفید وجود ندارد.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی همه دولت‌ها باید در خصوص خصوصی‌سازی قدم بردارند.

مهاجرانی سخنگوی دولت درباره مجازی شدن آموزش مدارس طی هفته گذشته در بسیاری از مناطق کشور نیز، تصریح کرد: سیاست قطعی آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است؛ معتقدیم که هیچ آموزشی کیفیت آموزش حضوری را ندارد. این شیوه‌های آموزش به عنوان مکمل قابل استفاده هستند، اما از طرفی با توجه به آلودگی که در طول چند هفته اخیر شاهد آن بودیم، حفظ سلامت دانش‌آموزان یکی از موضوعاتی است که برای دولت بسیار مهم است. بنابراین، برای جلوگیری از هرگونه آسیبی، تصمیم بر آموزش‌های الکترونیکی گرفته شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه دولت به شدت به دنبال تحقق عدالت آموزشی است، گفت: پیشنهاد مدرسه تلویزیونی ارائه شده و دولت برنامه‌هایی برای تقویت سامانه شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد)، دارد.

وی ضمن تشکر از بیانات رهبر معظم انقلاب و حمایت از دولت گفت: مجلس براساس قانون اساسی حق دارد استیضاح کند، اما با این کار هر وزارتخانه‌ای که وزیرش استیضاح می‌شود، چند ماهی مشکل پیش می‌آید؛ ما در مقابل قانون سر خم می‌کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز تصریح کرد: رویه بیمه‌های تکمیلی در هر سال اینگونه است که شرکت بیمه‌گر و… جلساتی را برگزار می‌کنند. ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود و ۲۵۰ هزارتومان را تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

مهاجرانی همچنین درباره تحویل بودجه به مجلس و ترمیم بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه طبق وظیفه‌ای که دارد باید بودجه را در تاریخ مشخص شده تحویل مجلس دهد. نظم بودجه‌ای اتفاقات مثبتی را رقم می‌زند و این نظم بخشی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه است. عموم باید از بودجه عمومی مطلع باشند.

سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد که موضوع سوخت پاک مورد تأکید دولت است.

مهاجرانی در ادامه گفت: وزارتخانه‌ها متناسب با وظایف خود گزارش تهیه می‌کنند و گزارش وزارت اطلاعات درمورد حجاب نیز هم به دست رهبر معظم انقلاب و هم رئیس‌جمهور رسید.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۲۵ قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر ما خاتمه یافته است، گفت: تعاملات هسته ایران با آژانس تحت پادمان قرار دارد و مطابق با قانون مجلس ارتباط خود با آژانس را دنبال خواهیم کرد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: ابهاماتی در واژگان وجود داشت که چگونگی اجرای قانون انتصاب در مشاغل حساس را دچار مشکل می‌کرد؛ لذا، چون ما معتقدیم که باید به قانون احترام گذاشته شود، این موضوع برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا افراد نباید از خدمت به کشور خود جا بمانند.

مهاجرانی در ادامه درباره اخطار رئیس‌جمهور به خودروسازان، خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که به موضوع سوخت اختصاص داشت، رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح مصرف و کاهش آلایندگی، اخطار جدی به خودروسازان داد و خواستار تدوین برنامه‌ای دقیق و زمان‌بندی‌شده برای حرکت به سمت تولید خودرو‌های کم‌مصرف شد.

وی با اشاره به اینکه فارغ از میزان هزینه‌ای که مردم برای مصرف بنزین پرداخت می‌کنند، آلودگی هوا مسئله‌ای بسیار جدی‌ای برای کشور است، تصریح کرد: دولت برنامه‌های مشخصی در این حوزه دارد و هم‌زمان نیز دستور‌های روشنی به خودروسازان ابلاغ شده است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در این راستا، افزایش سهم خودرو‌های هیبریدی، اصلاح سالانه الگوی مصرف سوخت، حرکت به سمت فناوری‌های پاک، تسهیل خرید فناوری‌های روز و توسعه زیرساخت‌هایی که امکان شارژ خودرو‌های برقی را فراهم می‌کند، از جمله اقدامات در دستور کار است. این موارد از جمله موضوعاتی است که بناست دولت با جدیت آن را پیگیری کند.

وی در ادامه این نشست تأکید کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، همه دولت‌ها موظف‌اند در مسیر خصوصی‌سازی گام بردارند و دولت نیز از حضور و مشارکت بخش خصوصی توانمند به طور کامل استقبال می‌کند و از همکاری با این بخش بهره خواهد برد.

سخنگوی دولت ادامه داد: طبق گزارشی که مرکز مدیریت ارتباط با مشتری ایران‌خودرو ارائه کرده، میزان شکایت‌ها کاهش داشته است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع ایران‌خودرو و اثرات گسترده اجتماعی آن، مقرر شده است گزارش‌های نظارتی جامع و مفصلی تهیه شود. پس از دریافت این گزارش‌ها، اطلاعات دقیق در این زمینه اعلام خواهد شد.

مهاجرانی همچنین با بیان اینکه رئیس‌جمهور در همه برنامه‌های توسعه‌ای دولت بر دو موضوع خط قرمز دارد، اظهار کرد: دکتر پزشکیان بر دو مورد سازگاری با محیط زیست و دوم اثرگذاری بر معیشت مردم تأکید دارد.

وی افزود: بسیاری از قوانین ما به‌طور کامل و صحیح اجرا نشده و نتیجه‌اش همین وضعیتی است که در هوای کشور مشاهده می‌کنیم. به همین دلیل، دولت مجموعه‌ای از اقدامات را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: تسریع در اسقاط ناوگان فرسوده؛ خودرو‌های فرسوده که چندین برابر خودرو‌های نو آلایندگی دارند یکی از اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد و دولت با جدیت این کار را دنبال می‌کند.

مهاجرانی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی؛ فاصله ما با وضعیت مطلوب بسیار زیاد است و هر چقدر حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد، تمایل مردم به استفاده از خودروی شخصی کمتر می‌شود.

وی افزود: در مورد برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل؛ تعدادی اتوبوس و خودروی برقی وارد شده، اما هنوز تا رسیدن به حد استاندارد فاصله زیادی داریم. این مسیر باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.