در نشست تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری کشور با وزیر میراث‌فرهنگی، سیاست‌های راهبردی دولت در مواجهه با شرایط منطقه، برنامه‌های توسعه گردشگری، تقویت بوم‌گردی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش تعاملات بین‌بخشی تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری دراین نشست سه راهبرد دولت برای مدیریت وضع نه جنگ نه صلح، ثبات و بازگشت به شرایط بحران را تشریح کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش محوری تشکل‌ها در حکمرانی حوزه گردشگری گفت: در سفر‌های خارجی و ملاقات‌های رسمی، حضور یکی از روسای تشکل‌ها ضروری است. شما حلقه وصل ما با متن اجتماعی و بازوی قدرتمند مشورتی وزارتخانه هستید.

او افزود: اصل تعامل، گفت‌و‌گو و هم‌افزایی باید در میان تشکل‌ها محور قرار گیرد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر قوانین، وزارتخانه موظف به ورود و رفع ابهام است.

صالحی‌امیری با اشاره به اقدامات جاری در حوزه مالی و خدمات گردشگری اظهار کرد: پیگیر اصلاح عوارض خروج از کشور و بلیت موزه‌ها هستم و در این زمینه جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ام.

او همچنین افزایش تقاضا برای ساخت هتل‌های پنج‌ستاره را نشانه امید و رونق دانست و گفت: در حوزه هتلداری تلاش می‌کنیم هر روز یک تخت جدید به ظرفیت کشور اضافه شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح سیاست‌های بین‌بخشی دولت در گردشگری سلامت گفت: یک استراتژی مشخص داریم؛ هر روز به تعداد گردشگر سلامت باید به نظام درمانی کشور اضافه شود. مسیر تعامل میان وزارت میراث‌فرهنگی، بهداشت، خارجه، تعاون و حتی اقتصاد شکل گرفته و این مسیر به نفع ملت است.

او افزود: هدف ما افزایش درآمد ملی است. هر اقدامی که برای توسعه گردشگری سلامت لازم باشد اگر مستقیماً به دستگاه ما مربوط نباشد با تمام توان دنبال می‌کنیم.

صالحی‌امیری با تاکید بر نقش بوم‌گردی در پایداری جمعیت و حفظ هویت فرهنگی گفت: شعار هر روستا یک بوم‌گردی را مطرح کرده‌ایم. حفظ جمعیت در روستا معادل حفظ فرهنگ و هنر ایران است و بوم‌گردی و صنایع‌دستی ابزار‌های تحقق این هدف هستند.

او افزود: ۱۰۳۴ آب‌بندان ظرفیت بزرگی برای تثبیت جمعیت روستایی است. تشکل‌ها مکانیزم‌های تحقق این شعار را ارائه دهند. تا پایان سال گزارش دهید و سال آینده سازوکار اجرایی را فراهم می‌کنیم.

وزیر با اشاره به منابع حمایتی اظهار کرد: ۶ همت منابع با سود ۴ درصد در اختیار است؛ از این فرصت استفاده کنید. پیش‌بینی می‌کنیم در دو سال آینده سه هزار بوم‌گردی جدید ایجاد شود.

او درباره اقامتگاه‌های فاقد مجوز تصریح کرد: رویکرد ما ابتدا ایجابی است؛ مکاتبه و دعوت به اخذ مجوز. اگر نتیجه نداد، از روش‌های قانونی دیگر استفاده می‌کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به منابع قابل‌توجه سرمایه‌گذاری گفت: در حال حاضر ۵۴ همت منابع در جریان است و مسیر، کاملاً روبه جلوست.

او از علاقه‌مندی انجمن صنعت ساختمان به سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های ترکیبی خبر داد و افزود: قرار شد کارگروه مشترک تشکیل شود. مشوق‌های ما مورد استقبال قرار گرفته و این موضوع ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری است.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه قانونی تشکل‌های گردشگری خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم تشکل‌های گردشگری به صورت جدی و ویژه شناخته شده‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی درباره سامان‌دهی مجتمع‌های بین‌راهی گفت: این بخش نیازمند متولی واحد است. در جلسه با مسئولان وزارت راه موضوع را مطرح کنید تا سازوکار ملی برای ارتقای خدمات، استانداردسازی و برندسازی تدوین شود.

صالحی‌امیری در پایان گفت: هرکس پرچم گردشگری ایران را بالا نگه دارد باید مورد حمایت قرار گیرد. درخواست من این است که جهت‌گیری‌ها به‌سمت منافع ملی باشد و از ظرفیت‌ها برای اعتلای گردشگری کشور بهره گرفته شود.