به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت:مقاومت و ایستادگی ملت قهرمان ایران در۴۴ سال گذشته درمقابل توطئه استکبار جهانی، الگویی مثال زدنی برای جهان اسلام و مسلمین است.

سردار روح الله نوری درآئین تکریم و معارفه جانشین فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا، فرمانده قرارگاه استانی شهید بروجردی و فرمانده مرکز بهداری رزمی شمالغرب بااشاره به اهمیت ونقش مردم درتقویت امنیت درکشور افزود:دردفاع مقدس ۱۲ روزه باهمکاری مردم واقتدار نیرو‌های نظامی و امنیتی بردشمن پیروز شدیم.

اوبا اعلام اینکه امروز وحدت حاکم بر جامعه بسیار ارزشمند است افزود:حضور مردم در همه صحنه‌ها واتحاد و همدلی باید روز بروز درجامعه اسلامی منسجم‌تر باشد ونباید اجازه تضعیف این همدلی به دشمنان داده شود.

سردار نوری گفت:امروز در کشور هرکس در همه قوا اگر قصد برهم زدن این اتحاد و انسجام راداشته باشد یقینا سرباز صهیونیست‌ها بوده ودرخط مقدم آمریکایی‌ها حرکت می‌کند.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا هم دراین آیین گفت:خدمت، متواضع بودن، اخلاص، اطاعت پذیری وهمدلی از ویژگی‌های بارز فرماندهان این قرارگاه است.

سردار امان الله گشتاسبی با اشاره به اینکه موفقیت‌های حاصل شده درمنطقه شمالغرب حاصل وحدت و همدلی بین مسئولان ونیرو‌های مسلح است افزود:همه باید درهرزمان وحدت خودرا حفظ کرده وصلابت وآمادگی خودرا تداوم دهیم.

دراین مراسم سرتیپ دوم پاسدار اسمعلی خلیل زاده جانشین جدید فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا، سرتیپ دوم پاسدار یدالله آبروشن فرمانده جدیدقرارگاه شهید بروجردی وسرهنگ منصور عبدالله زاده فرمانده جدید مرکز بهداری رزمی شمالغرب معرفی واززحمات فرماندهان قبلی بااهدای لوح تجلیل شد.