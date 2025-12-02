به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به خاطر مادری که قاب عکس در دست، شهر به شهر و تشییع به تشییع می‌چرخد و اشک می‌ریزد، تفحص شهدا ادامه دارد.

تا شاید فرزند سال‌ها دور از خانه به خانه بازگردد.

خبر رسیده لاله دیگری از خاک روییده و پیکر پاک شهیدی دیگر از دوران دفاع مقدس در منطقه شرق دجله تفحص شد.

گروه‌های تفحص شهدا در هفته گذشته نیز موفق به تفحص ۳ شهید دوران دفاع مقدس در منطقه کتیبان شده بودند.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین نیرو‌های مسلح اعلام کرد: تلاش‌ها برای جستجوی پیکر شهدای مفقودالاثر با قوت ادامه دارد.

به گفته سردار سید محمد باقرزاده: تاکنون پیکر ۴۷ هزار شهید شناسایی شده و برای ۲۱۰۰ شهید باقیمانده در خاک عراق برنامه‌ای پنج ساله تدوین شده است.