پیکر پاک یک شهید دوران دفاع مقدس در منطقه شرق دجله تفحص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به خاطر مادری که قاب عکس در دست، شهر به شهر و تشییع به تشییع میچرخد و اشک میریزد، تفحص شهدا ادامه دارد.
تا شاید فرزند سالها دور از خانه به خانه بازگردد.
خبر رسیده لاله دیگری از خاک روییده و پیکر پاک شهیدی دیگر از دوران دفاع مقدس در منطقه شرق دجله تفحص شد.
گروههای تفحص شهدا در هفته گذشته نیز موفق به تفحص ۳ شهید دوران دفاع مقدس در منطقه کتیبان شده بودند.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح اعلام کرد: تلاشها برای جستجوی پیکر شهدای مفقودالاثر با قوت ادامه دارد.
به گفته سردار سید محمد باقرزاده: تاکنون پیکر ۴۷ هزار شهید شناسایی شده و برای ۲۱۰۰ شهید باقیمانده در خاک عراق برنامهای پنج ساله تدوین شده است.