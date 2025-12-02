ساختمانهای دولتی به نیروگاههای هیبریدی مجهز میشوند
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان ریاستجمهوری گفت: تاکنون طراحی و اجرای بیش از ۴۰۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در ۲۲ وزارتخانه و مجموعههای زیرمجموعه ریاستجمهوری به پایان رسیده و ۱۰ هزار کیلووات دیگر نیز در استانداریهای ۳۱ استان در مرحله نصب قرار دارد.
به نقل از پاون، امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان ریاستجمهوری در نشست تخصصی مشترک وزارت نفت و وزارت نیرو با محور توسعه نیروگاههای خورشیدی که سهشنبه ۱۱ آذر در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، با تشریح اقدامات گسترده در توسعه نیروگاههای پشتبامی در دستگاههای دولتی افزود: طراحی نیروگاههای هیبریدی در ساختمانهای دولتی انجام شده و این امکان فراهم است که با استفاده از مبدلهای ترکیبی و سامانههای ذخیرهسازی باتری، بار مصرف در ساعات اوج مدیریت و برق پایدار دستگاههای اجرایی تأمین شود.
او با اشاره به رشد سریع تجدیدپذیرها در جهان گفت: ترکیه برای سال ۲۰۳۵ هدفگذاری ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر ـ غیر از برقآبی ـ را تعیین کرده و اروپا نیز قصد دارد ظرفیت نیروگاههای پشتبامی را تا سال ۲۰۲۷ به ۳۵۵ گیگاوات برساند؛ در حالی که ظرفیت خورشیدی اروپا در ابتدای ۲۰۲۴ حدود ۲۶۰ گیگاوات بوده است.
امرایی درباره وضعیت فناوریهای داخلی نیز گفت: اگرچه بیشتر کشورها سلول خورشیدی را از چین وارد میکنند، اما شرکتهای دانشبنیان کشور ما برای بومیسازی زنجیره سیلیکون و تولید پنلهای خورشیدی پربازده فعال هستند. همچنین پنج شرکت دانشبنیان با همکاری ساتبا برای تولید مبدلهای خورشیدی تا سقف یک میلیون کیلووات پای کار آمدهاند.
او با اشاره به افق ۱۴۱۴ تأکید کرد: مطالعات نشان میدهد در یکی از سناریوها ۸۰ درصد نیاز مصرف جدید از خورشید و ۲۰ درصد از باد تأمین خواهد شد. مجموع پیشبینیها نیز بیانگر امکان تحقق ۸۲ گیگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در ده سال آینده است؛ یعنی بهطور متوسط ۸.۲ گیگاوات در سال.
امرایی افزود: برای رسیدن به توسعه ۵۰ برابری تجدیدپذیرها، حاکمیت باید در همه مراحل تسهیلگری کند؛ ازجمله بازنگری در فرمولهای خرید تضمینی، تسهیل در تأمین مالی و سرعتبخشی به ترخیص تجهیزات از گمرک.
به گفته او فعالیتهای گسترده در ساختمانهای اداری و استانداریها آغاز شده و «نیروگاههای هیبریدی طراحیشده امکان بهرهگیری همزمان از مبدلهای ترکیبی و ذخیرهسازی انرژی را میدهد و میتواند در مدیریت بار به کمک شبکه بیاید.
امرایی در پایان اعلام کرد: در صورت درخواست مجموعههای وزارت نفت، شرکتهای دانشبنیان آمادگی کامل دارند طراحی و اجرای نیروگاههای خورشیدی مورد نیاز این وزارتخانه را برعهده بگیرند.