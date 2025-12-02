مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: دستگاهها موظف هستند تا پایان سال اعتبارات اشتغال خود را جذب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در نشست شورای اشتغال شهرستان چرام، از اختصاص ۷۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات حوزه اشتغال به این شهرستان خبر داد و گفت: این مقدار اعتبار براساس مادههای ۱ تا ۷ برای اجرای طرحهای اشتغالزا در شهرستان چرام اختصاص داده شده است. ابراهیم مهرجو با بیان اینکه امسال برای نخسین بار سهم اعتبارات حوزه اشتغال هر شهرستان براساس برش شهرستانی اختصاص داده شد، افزود: جلوگیری از انحراف منابع، نظارت سختگیرانه و هدایت تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی است و دستگاهها موظفاند تا پایان سال اعتبارات خود را بهطور کامل جذب کنند. مهرجو با تاکید بر جلوگیری از هرگونه انحراف در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال اضافه کرد: با نظارت سختگیرانه و مستمر از انحراف منابع مالی از مسیر اصلی خود جلوگیری میشود. وی با بیان اینکه در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز تیمهای بازرسی فعال میشوند تا از انحراف تسهیلات جلوگیری شود ادامه داد: همه دستگاهها موظفاند در مسیر هدایت و جذب تسهیلات همکاری کامل داشته باشند تا روند پرداختها تسهیل شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه دستگاههایی که تا پایان سال نتوانند اعتبارات خود را جذب کنند سهم آنها به دستگاههای دیگر منتقل میشود گفت: امسال تهمه روندها از تخصیص اعتبارات تا پرداخت تسهیلات، بهصورت کاملاً شفاف و در راستای سیاستهای دولت انجام شده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از اختصاص پنج درصد از مجموع تسهیلات حوزه اشتغال به مناطق محروم و کمبرخوردار استان خبر داد و افزود: انتظار میرود دستگاهها در اجرای این سیاست همراهی لازم را داشته باشند. مهرجو از راه اندازی نمایندگی اداره کار در شهرستان چرام خبر داد و اضافه کرد: برای ارتقای سطح خدماترسانی و تسهیل امور مردم، جامعه کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان چرام راه اندازی میشود. وی همچنین از برگزاری همایش حمایت از سرمایهگذاری و تولید خبر داد و گفت: این همایش با همراهی نمایندگان مردم و دستگاههای دولتی با هدف تقویت زمینههای سرمایهگذاری و حمایت از تولید در استان برگزار میشود.