به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران که از ۶ آذر و برای سومین دوره متوالی کار خود را در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی آلمان و هلند آغاز کرد، شب گذشته با برگزاری بازی سوم مرحله گروهی مقابل سنگال به کار خود در این مرحله پایان داد و با ایستادن در رده چهارم گروه B راهی پرزیدنت کاپ شد.

در این مرحله، ایران در گروه اول با تیم‌های کرواسی، پاراگوئه و اروگوئه هم‌گروه شده است و باید به ترتیب روز‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۷ آذر مقابل این سه تیم قرار بگیرد.

برنامه مسابقات تیم ملی هندبال بانوان ایران در پرزیدنت‌کاپ به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۳ آذر: ایران - کرواسی / ساعت ۱۳:۳۰

شنبه ۱۵ آذر: ایران - پاراگوئه / ساعت ۱۶:۰۰

دوشنبه ۱۷ آذر: ایران - اروگوئه / ساعت ۱۶:۰۰

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در این مرحله برای کسب یکی از رتبه‌های ۲۵ تا ۳۲ رقابت‌های قهرمانی جهان تلاش خواهد کرد.