معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: حفاظت از منابع آب و خاک فقط یک ماموریت اداری نیست و باید به عنوان یک دغدغه عمومی مورد توجه باشد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی در نشست خبری که امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ و در آستانه روز جهانی خاک برگزار شد، تصریح کرد: روز ۵ دسامبر (جمعه ۱۴ آذر) به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده تا برای مراقبت و حفاطت خاک از آلودگی‌ها و تخریب ها، گفتمان سازی شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه حفاظت خاک فقط بر عهده دولت نیست افزود: مردم نیز باید مشارکت کنند و اساسا چنین اموری بدون همیاری عمومی و همگانی پیش نمی‌رود.

وی با اشاره به نامگذاری شعار امسال روز جهانی خاک “خاک سالم برای شهر سالم”ادامه داد: مهم‌ترین معضل ما در بخش کشاورزی آب است. کل آب تجدید پذیر ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده و وزارت نیرو امسال ۵۱ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی داده است.

نیازی افزود: اگر بخواهیم در بخش کشاورزی هم در آب صرفه جویی کنیم و هم امنیت غذایی را فراهم کنیم باید بهره وری را با عملیات به نژادی، به زراعی و عملیات آب و خاک افزایش دهیم.

معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ۸ میلیون هکتار زمین آبی کشاورزی حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری شدند و هنوز ۵۰ درصد کانال‌های کشاورزی خاکی هست و ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی به شیوه غرقابی آبیاری می‌شوند.

وی اظهار داشت: در برنامه هفتم باید سالانه ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیر سطحی،۲۰۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری،۷۰۰ هزار هکتار شبکه،۳ هزار هکتار مرمت قنات و ۷۰ هزار هکتار جاده‌های بین زمین‌های کشاورزی انجام دهیم.