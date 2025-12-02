پخش زنده
با دستور معاون وزیر راه و شهرسازی، مجموعهای از پروژههای مهم راهسازی یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن با قید فوریت وارد فاز عملیاتی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشستی با حضور دکتر محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ، و بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر به استان یزد بهطور دقیق بررسی شد.
در این جلسه که مدیران کل راه و شهرسازی، راهداری و حملونقل جادهای استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز حضور داشتند، دکتر جوکار بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای حیاتی حوزه انتخابیه تأکید کرد. پس از ارائه گزارشهای کارشناسی، مقرر شد مجموعهای از طرحهای زیرساختی با قید فوریت در دستور اجرای ملی قرار گیرد.
پروژههای اولویتدار شامل کنارگذر شرقی یزد، تکمیل کنارگذر اشکذر و زارچ، پل شهرک صنعتی و الهآباد زارچ، طرح زیرگذر میدان الغدیر، تکمیل دوباندهسازی محور یزد – طبس، طرح مطالعاتی جاده فولاد – سهراهی طبس و نیز خروج ریلهای قطار باری از بافت شهری یزد است.
براساس اعلام معاونت ساخت و توسعه، این پیگیریها تا زمان عملیاتی شدن کامل پروژهها و بهرهبرداری نهایی مردم بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و گزارش پیشرفت طرحها بهطور دورهای ارائه میشود.