افزوده شدن ۶۰ دستگاه واگن تا پایان سال به متروی مشهد
با قرارداد تکمیل واگنهای خط یک قطار شهری با شرکت داخلی، ۶۰ دستگاه واگن تا پایان سال به مترو مشهد تحویل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد امروز در نشست خبری گفت: هماکنون عملیات اجرایی چهار خط مترو در مشهد فعال است و بخش زیادی از اعتبارات مورد نیاز از محل اوراق مشارکت و حمایتهای دولتی تامین میشود.
کیانوش کیامرز افزود: شهر مشهد در زمینه اجرای خطوط قطار شهری در کشور پیشتاز است و سعی شده تا هزینههای خطوط قطار شهری در چهار سال گذشته از طریق اوراق مشارکت با سهم مساوی ۵۰ درصد دولت و همین میزان شهرداری تامین شود.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد ادامه داد: طول خط دوم قطارشهری که از جنوب شهر شروع میشود و تا شمال مشهد ادامه دارد به طول ۱۴کیلومتر و همه ایستگاههای آن راه اندازی شدهاست.
کیامرز گفت: خط سوم نیز طولانیترین و مهمترین خط مشهد به طول ۳۰ کیلومتر است که از انتهای الهیه آغاز میشود و تا شهرک ابوذر امتداد دارد تاکنون ۲۳ کیلومتر از این خط حفاری شده است، بخش اول خط سه با سه ایستگاه میدان شهدا، باب الجواد (ع) و پایانه امام رضا (ع) از اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی بهرهبرداری شد و در حال رایزنی برای حضور رئیس جمهور برای افتتاح رسمی این بخش هستیم.
وی افزود: خط چهارم مترو نیز از انتهای منطقه مهرمادر آغاز میشود و تا شهرک شهید باهنر به طول ۲۱ کیلومتر ادامه دارد و مجوز حفاری ۱۴ کیلومتر از این خط دریافت و حفاری پنج کیلومتر انجام شده است.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد اضافه کرد: خط یک قطار شهری ۱۰ هزار میلیارد ریال و خط ۲ تاکنون ۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه داشته، همچنین ۶ کیلومتر مسیر سوم نیز تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.