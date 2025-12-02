پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و فنبازار کرمانشاه به مناسبت هفته پژوهش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آزادی گفت: برآورد میشود در این نمایشگاه بیش از ۳۵۰ محصول و دستاورد پژوهشی و فناورانه جدید ارائه شود.
سیامک آزادی افزود: امسال نیز به مانند سالهای گذشته سازمان جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان به عنوان متولی برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و فن بازار انتخاب شده است.
وی با اشاره به برنامهریزی لازم برای برپایی این نمایشگاه، افزود: این نمایشگاه از ۱۶ تا ۱۸ آذر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد برپاست و علاقمندان از ساعت ۹ تا ۱۸ میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه اظهار داشت در مجموع ۲۷ سازمان، دستگاه اجرایی، دانشگاه و ساختارهای فناورانه همچون پارک علم و فناوری و مراکز رشد در این نمایشگاه حضور دارند و آخرین دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار خود را ارائه میدهند.
به گفته این مسئول، برآورد میشود در این نمایشگاه بیش از ۳۵۰ محصول و دستاورد پژوهشی و فناورانه جدید در استان ارائه شود.