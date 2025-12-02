نخستین جلسه شورای آموزش عالی استان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار و چالش های پیشِ رویِ دانشگاه های فعال در استان بررسی و تصمیم های لازم گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه، استاندار در جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی از اولین همایش سرمایه‌‎گذاری استان اردبیل، گفت: جلسات شورای مدیریت آموزش عالی استان اردبیل نیز به صورت مستمر و حداکثر ۲ ماه یک بار به صورت دوره‌ای در دانشگاه‌های استان برگزار خواهد شد.

مسعود امامی‌یگانه به تشکیل دبیرخانه‌ای برای این شورا به منظور احصای مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها با حضور همه ارکان دانشگاه تاکید کرد و افزود: در قالب این شورا مسائل و مشکلات موجود در حوزه آموزش عالی استان احصا و برای حل آن اقدام خواهد شد.

امامی‌یگانه با بیان اینکه کلاس‌های درس مدارس و دانشگاه‌ها آینده کشور را خواهند ساخت، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در دنیای بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید از مدارس ابتدایی و حتی پیش‌دبستانی و مهدکودک شروع کرده و به دانشگاه‌ها و سپس بازار کار برسیم.

استاندار اردبیل توجه ویژه رئیس‌جمهور به برنامه هفتم توسعه را یادآور شد و افزود: همانطور که رئیس‌جمهور بار‌ها بیان کرده، همه برنامه‌ها و اقدامات باید با دیدگاه کارشناسی تدوین و عملیاتی شوند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید نگاه برنامه‌محور، کارشناسی و فنی داشته باشند و در همین راستا به سمت دانشگاه بروند.

امامی‌یگانه با بیان اینکه امروز علم به معنای فناوری، دانش‌بنیان و هوش مصنوعی به منظور تولید ثروت و ارزش‌افزوده است، گفت: امروز اقتصاد ما باید دانش‌بنیان باشد، در غیراینصورت در دنیای رقابتی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

استاندار اردبیل به ضرورت پایش رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌های استان اشاره کرد و افزود: باید با نگاهی متفاوت رشته‌های تحصیلی را پایش کنیم؛ به نحوی که رشته‌ها کارکردی، کاربردی و منطبق با نیاز‌های استان باشند.

وی افزود: اینکه طی سال‌های متمادی گفته شده که پایان‎‌نامه‌ها و رساله‌ها کاربردی باشند، باید از مرحله حرف عبور کرده و این گفته را عملیاتی کنیم.

امامی‌یگانه با تاکید بر اینکه برای رشد و توسعه استان نیازمند تغییر ذهن انسان‌ها و داشتن دغدغه توسط مدیران هستیم، گفت: دانشگاه‌ها باید نیاز‌های حوزه اجرایی را تامین کنند و حوزه اجرایی نیز باید فعالیت‌های خود را فناورانه پیش ببرند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در آستانه روز دانشجو قرار داریم، دوران دانشجویی را دوران شور، نشاط و هیجان معرفی و تصریح کرد: مدیران دانشگاه‌ها باید به لحاظ مسائل فرهنگی، دانشجویی و صنفی توجه بیشتری به دانشجویان داشته باشند و با سعه صدر با آنان رفتار کنند.

وی رفتارشناسی و داشتن تحلیل واقع‌بینانه از خواسته‌های دانشجویان را بسیار مهم برشمرد و گفت: باید همواره به این مهم توجه داشته باشیم که دانشگاه محل جذب است نه محل طرد.

امامی‌یگانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، خواستار تبیین فلسفه روز دانشجو در این ایام به دانشجویان شد و افزود: امروز نیازمند مشارکت آحاد جامعه برای حل مسائل و مشکلات هستیم و از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود در تقویت روحیه مشارکت‌پذیری پیشگام باشند.

دکتر محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه معین استان اردبیل با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه خاصی به دانشگاه‌ها دارد، گفت: مسائل و مشکلات مربوط به حوزه آب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرده شده تا از پتانسیل اعضای هیئت‌علمی در این حوزه استفاده شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها مصمم هستند قوی‌تر از گذشته وارد موضوع شده و در پیشبرد اهداف جامعه موثر واقع شوند، افزود: دانشگاه‌ها همچنین این آمادگی را دارند که به عنوان یک نیروی مشورتی وارد شده و به نتایج مشخصی برسند.

حسن‌زاده با بیان اینکه امروز مراکز رشد جزو اهداف اصلی دانشگاه‌ها هستند، تصریح کرد: بر این باوریم که رقابت بدون نوآوری و نوآوری بدون دانشگاه امکان‌پذیر نیست.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه صنعت باید به سمت دانشگاه بیاید و دانشگاه نیز به خاطر تحقق مسئولیت اجتماعی خود به سمت صنعت برود، گفت: ارتباط دانشگاه با سیستم اجرایی نیز از باب مهارت‌آموزی بسیار مهم است و در همین راستا تربیت انسان ماهر برای حضور در صنعت وظیفه دانشگاه است که برای تحقق این امر مرکز مهارت‌آموزی در دانشگاه محقق اردبیلی راه‌اندازی شده است.

وی با تاکید بر اینکه نشست مسئولان اجرایی با اساتید دانشگاه‌ها باید به صورت دوره‌ای و مستمر در حوزه‌های مختلف برگزار شود، گفت: باید دست در دست هم دهیم و برای توسعه استان تلاش کنیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن گرامیداشت روز دانشجو، از انجام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این روز در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در نشست به ارائه نظرات و پیشنهادت خود پیرامون مسائل آموزش عالی استان پرداختند.

همچنین استاندار اردبیل با حضور در سلف دانشجویی با دانشجویان دیدار کرد.