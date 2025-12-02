به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی ساوه گفت: در راستای طرح نظارت و ساماندهی واحد‌های صنفی در شهرستان ساوه مأموران اداره نظارت براماکن عمومی از تعدادی از واحد‌های صنفی دراین شهرستان بازدید کردند.

سرهنگ مجتبی جمالی افزود: در جریان این بازدید یک واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین صنفی پلمپ شدند.

او با بیان اینکه متصدی واحد صنفی متخلف به همراه پرونده مربوطه به مرجع قضایی معرفی شد، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحد‌های صنفی موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.