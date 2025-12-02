نیاز روز جامعه به گفتگوی عمیق و شنیده‌شدن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه میزبان چهره‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی است و اجرای این برنامه را علی میر میرانی بر عهده دارد.

علی میرمیرانی، نویسنده، روزنامه‌نگار و مجری برنامه‌های گفت‌و‌گو‌محور، با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌و‌گو نیاز دارد؛ زیرا شنیده نشدن افراد می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی سیاسی به‌دنبال داشته باشد.

وی افزود: ما به معجزه گفت‌و‌گو نیاز داریم؛ وقتی شنیده می‌شویم، بسیاری از مسائل حل می‌شود.

از نگاه میرمیرانی اولین رکن گفتگوی خوب، خوب شنیدن است ، مصاحبه‌گر باید گوش‌دادن فعال را بلد باشد، فضا بسازد و به مهمان امنیت بدهد تا کلام واقعی و صادقانه از دل گفت‌و‌گو بیرون بیاید.

وی گفت: گفت‌و‌گو با هدف‌های عجیب و پیام‌های از پیش‌ساخته کار نمی‌کند؛ یک ساختار کلی کافی است و بقیه در لحظه ساخته می‌شود.

میرمیرانی در خصوص شیوه کار در مصاحبه گفت: سؤال‌هایم هیچ‌وقت از پیش نوشته نمی‌شود و گفت‌و‌گو کاملاً بداهه پیش می‌رود، و معتقدم روند مصاحبه از قبلِ ضبط شروع می‌شود ؛ از شناخت مهمان، جمع‌آوری اطلاعات غیرگوگلی، تا گرم کردن و ایجاد حس اعتماد را در بر می گیرد.

وی ادامه داد : به باور من گفت‌و‌گو یک موجود زنده است که رشد می‌کند و اگر یکی از طرفین همکاری نکند، نتیجه «علیل» خواهد بود.

مجری برنامه خردل در خصوص چگونگی شکستن گارد مهمان گفت: مهم‌ترین مهارت یک گفت‌و‌گو‌کننده ایجاد رفاقت و اعتماد است، در چهره‌های سیاسی شکستن گارد اولیه بسیار تعیین‌کننده است و باید «پاشنه‌آشیل» یا نقطه اتصال احساسی مهمان را یافت و وقتی دیوار فرو می‌ریزد، یک چهره واقعی و گفتگوی زنده شکل می‌گیرد.

وی در باره سختی گفت‌و‌گو با تیپ‌های مختلف مهمان هم گفت: چهره‌های ورزشی: راحت و بی‌شیله‌پیله؛ مناسبِ برنامه‌های گفت‌و‌گو‌محور است، اما کمتر به آنها پرداخته می‌شود.

مردم عادی: سخت‌تر، چون ابزارشان کلام است و تمرین گفت‌و‌گو ندارند؛ بنابراین یا باید حرف ویژه بزنند یا گفت‌و‌گو جذاب نخواهد شد.

چهره‌های سیاسی: دارای گارد، نیازمند مهارت در اعتمادسازی و شکستن قالب اولیه هستند.

میرمیرانی معتقد است بخش زیادی از گفت‌و‌گو‌های فضای مجازی و برخی تاک‌شو‌ها «آدامسی» هستند؛ یعنی دو دقیقه شیرین‌اند و بعد دور انداخته می‌شوند.

وی ادامه داد: برنامه باید اثر ماندگار داشته باشد، نه فقط وایرال شود؛ گرچه درباره دیگران قضاوت نمی‌کند و معتقد است هر برنامه مخاطب خودش را پیدا می‌کند.

میر میرانی سال‌ها در مطبوعات و رادیو گفت‌و‌گو کرده و بیش از هر چیز از مجلات سینمایی خارجی و فضای مطبوعات آموخته است و در میان گفت‌و‌گو‌کنندگان ایرانی نیز نسل دهه پنجاهی‌ها مثل رشیدپور، فرزاد حسنی و احسان علیخانی را نمونه‌های موفق می‌داند.

وی در خصوص نکات فنی درباره صدا و تکنیک گفت: به نظر من صدا در مصاحبه چندان مهم نیست؛ مهم‌ترین عامل رابطه، امنیت و مهارت گفت‌وگو است و صدا بیشتر در دوبله و نریشن اهمیت دارد.

میرمیرانی در پایان مهم‌ترین توصیه را افزایش دایره واژگان (Vocabulary) و تسلط بر ابزار کلام دانست و گفت: به باور من آموزش فن گفت‌و‌گو تا حدی ممکن است، اما بخش مهمی از آن «هنر» و «ذات ارتباطی» فرد است.