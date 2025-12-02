تعویض بیش از ده هزار کنتور آب در آبفای منطقه ۵
به گفته معاونت درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۵ استان تهران، درهشت ماهه گذشته ۱۰۲۸۵ کنتور در اقطار مختلف تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
فرهاد یادگاری معاونت درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۵ با اعلام تعویض بیش از ده هزار کنتور آب در آبفای منطقه ۵، گفت: در راستای بهبود رضایتمندی مشترکین و تحقق برنامههای ابلاغی در حوزه درآمد و مشترکین، طی هشت ماه گذشته تعداد ۱۰۲۸۵ دستگاه کنتور از کار افتاده در اقطار مختلف تعویض شد.
فرهاد یادگاری افزود: با توجه به مصوبات قرارگاه آب و اهمیت تعویض کنتورهای از کار افتاده و آثار مثبت این خدمت در جهت کاهش هدررفت ظاهری آب، به ویژه در اقطار یک اینچ به بالا، تعداد ۵۱۶ دستگاه کنتور نیز در این مدت تعویض شده است.
وی اشاره کرد: این اقدامات نه تنها موجب کاهش هدررفت آب میشود، بلکه در بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکین نقش بسزایی ایفا میکند.