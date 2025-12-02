پخش زنده
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر از برگزاری جشنواره ملی اختراعات و ابداعات دریایی فخرآورد در دی ماه امسال در استان بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ یوسف دهقانی گفت: این رویداد با هدف حمایت از ایدههای نو و تبدیل آنها به شرکتهای دانشبنیان برگزار میشود.
وی افزود: جشنواره ملی فخرآورد پس از هفت سال وقفه، امسال در استان بوشهر میزبان مخترعان و نوآوران سراسر کشور خواهد بود. این رویداد بستری برای ارائه ایدهها و اختراعاتی است که میتوانند به فرصتهای اقتصادی و فناورانه در حوزههای دریایی تبدیل شوند.
دهقانی با اشاره به محورهای دهگانه این جشنواره شامل گردشگری دریایی، کشتیسازی، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، حمل و نقل، فراساحل، صنایع خلاق، زیستفناوری دریایی، آبزیپروری، صنایع دریایی و صنایع شیمیایی، تأکید کرد: شرکتکنندگان باید آثار خود را که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ به ثبت رسیدهاند، در بازه زمانی ۵ تا ۲۵ آذر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی درباره مزایای حضور در این رویداد گفت: آثار برگزیده در هر محور، علاوه بر دریافت هدایای نقدی، تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار میگیرند و برای تأسیس شرکتهای دانشبنیان و دریافت حمایتهای مالی از معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران معرفی میشوند.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با بیان اینکه داوری آثار توسط هیئتداوران مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری انجام میشود، خاطرنشان کرد: این جشنواره فرصت مناسبی برای شبکهسازی بین نوآوران، سرمایهگذاران و نهادهای حامی است.
دهقانی در پایان از همه مخترعان و صاحبان ایده دعوت کرد تا با مراجعه به درگاه اینترنتی دبیرخانه جشنواره به نشانی www.idehban.ir، نسبت به ثبتنام و ارسال آثار خود اقدام کنند.
این رویداد از ۸ تا ۱۲ دیماه در استان بوشهر برگزار خواهد شد.