به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این مراسم با بیان اینکه از این تعداد ۱۴ نفر رتبه اول، ۱۶ نفر رتبه دوم و ۸ نفر رتبه سوم کشوری را کسب کردند گفت: انتخاب کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی استان در کشور، نتیجه پیگیری و توجه به رشد اقتصادی استان است.

حمید ملانوری شمسی یکی از بزرگترین نیاز هر جامعه و کشور را تامین امنیت غذایی بیان کرد و افزود: این مهم به واسطه بخش کشاورزی است.

او ایجاد زنجیره ارزش غذایی و تولید محصول با توجه به مدیریت منابع را خواستار شد و تاکید کرد: مطالعات و بهره مندی از تحقیقات فناورانه در کنار بررسی میزان مصرف منابع آب و خاک، ما را به تولید بهینه و متناسب با هر منطقه می‌رساند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: از بین ۶۴ هزار کشاورز موفق در سراسر کشور، ۱۴۶ نفر برگزیده معرفی شدند که بیشترین نفرات مربوط به استان‌های همدان، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس است.

رضا بهراملو افزود: افزایش عملکرد در بخش‌های زارعی، باغ‌ها، تولیدات دامی و طیور و افزایش بهره وری و تولید از عوامل موثر در انتخاب کشاورزان نمونه بوده است.

کشاورزان نمونه کشوری استان همدان نیز دغدفه‌ها و نیازهایشان را در زمینه توسعه کشت و تولید، تامین نهاده‌های دامی و طیور، پرداخت تسهیلات، تکمیل زنجیره تولید و صادرات و بهره مندی از تجهیزات فناورانه در بخش کشاورزی با استاندار و مسئولان بخش کشاورزی در میان گذاشتند.