سارق مغازه با پنج فقره سرقت در اراک دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی اراک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان ، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ علی عزیزیان افزود: ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان اراک با انجام اقدامات تخصصی، یک نفر سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگیهای قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
او با اشاره به اینکه متهم در بازجوییهای به عمل آمده به پنج فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان اراک اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.