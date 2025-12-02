به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی اراک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان ، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ علی عزیزیان افزود: ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان اراک با انجام اقدامات تخصصی، یک نفر سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

او با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به پنج فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان اراک اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.