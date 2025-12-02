فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: پایش مرز‌ها به صورت الکترونیکی با نصب دوربین‌ها و حسگر‌های پیشرفته در مرز‌های کشور، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، امیر سرتیپ علی جهانشاهی امروز سه‌شنبه در حاشیه آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، افزود: مأموریت اصلی نیروی زمینی ارتش ،پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیرو‌های مسلح است.

وی با اشاره به حضور قدرتمند نیرو‌های مسلح در مرز‌ها ادامه داد: هم‌اکنون نیروی زمینی با ۱۰ تیپ رزمی از مرز‌های غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور دفاع می‌کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به طرح مهم ساخت «دیوار مرزی» در شرق کشور بیان کرد: این دیوار با طراحی محاسبه‌شده، با استفاده از بهترین مصالح و شرکت‌های داخلی در حال ساخت است و در کنار آن حسگر‌های الکترونیکی، سیم خاردار، دوربین‌ها و سایر اقدامات حفاظتی پیش‌بینی شده تا با هرگونه تردد غیرمجاز برخورد شود.

جهانشاهی اظهار کرد: هدف ما تکمیل و تعمیم این اقدامات حفاظتی به تمام مرز‌های کشور برای ایجاد استحکامات لازم است.

وی گفت: اقدامات انسدادی در مرز‌ها به‌ویژه در شرق کشور، با همکاری مرزبانی و فرماندهی انتظامی موجب جلوگیری مؤثر از ورود افراد غیرمجاز، قاچاق کالا، سلاح و مواد مخدر به داخل کشور شده و نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت پایدار برای منطقه و کشور ایفا کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری منظم رزمایش‌ها برای حفظ آمادگی رزمی اشاره و بیان کرد: نیروی زمینی ارتش سالانه رزمایش‌های متعددی در مناطق مختلف از جمله شرق و غرب کشور برگزار می‌کند و به‌زودی رزمایش «اخطار نزاجا» در منطقه مرکزی کشور انجام خواهد شد.

جهانشاهی با اشاره به درس‌های آموخته‌شده از جنگ ۱۲ روزه گفت: با هم‌افزایی و تعامل با سایر نیرو‌های مسلح، به‌ویژه نیروی زمینی سپاه و با استفاده از توانمندی صنعت داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، اقدامات زیربنایی خوبی در حوزه به‌روزرسانی تسلیحات، تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و توسعه تاکتیک‌های خلاقانه انجام شده است.

وی ادامه داد: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیرو‌های مسلح آماده است تا در هر نقطه از کشور برای دفاع از دین، انقلاب، مردم و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در برابر هرگونه تهدیدی ایستادگی کرده و پاسدار اقتدار و امنیت کشور باشد.

در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ دوم ستاد «بهادر خواجه‌وند» معارفه و امیر سرتیپ «سیروس امان‌اللهی» تکریم شد. امان اللهی به عنوان معاون عملیات نیروی زمینی ارتش منصوب شده است.