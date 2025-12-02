به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های صنعت داروسازی در جنوب آسیا، میزبان بیش از ۲۰۰۰ شرکت غرفه‌دار و بیش از ۵۰ هزار بازدیدکننده از ۱۲۰ کشور بود و در گستره‌ای بیش از ۱۲۰ هزار متر مربع برگزار شد.

این دوره هجدهمین سال برگزاری این نمایشگاه به شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های زنجیره ارزش دارو در هند، فضایی برای تعامل شرکت‌ها، تأمین‌کنندگان، خریداران و معرفی فناوری‌ها و محصولات جدید فراهم کرد.

در جریان این رویداد، هیأت تجاری ایران شامل ۱۵ شرکت دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی حضور یافت و در دو روز نخست نمایشگاه در برنامه‌هایی نظیر بازدید‌های تخصصی، جلسات شبکه‌سازی، معرفی توانمندی‌ها و مذاکرات تجاری شرکت کرد.

همچنین در پایان نمایشگاه، رویدادی اختصاصی برای نشست‌های تجاری میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های هندی در روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد که شامل سخنرانی دامون رزمجویی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، قدمگاهی مدیر گروه تجاری ایران و هند و حسینی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند بود.

در این نشست در مجموع ۵۴ جلسه تجاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و فعالان دارویی هند انجام شد و موضوعات مطرح‌شده برای پیگیری‌های بعدی در مسیر شکل‌گیری قرارداد‌های همکاری در نظر گرفته شد. شرکت‌های حاضر نیز رضایت خود را از روند مذاکرات اعلام کرده و خواستار استمرار این تعاملات تا رسیدن به توافقات نهایی شدند.

بستر مناسب همکاری‌های ایران و هند در توسعه بازار دارو‌های گیاهی

دامون رزمجویی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی در تشریح روند همکاری‌های ایران و هند، با اشاره به نشست مشترک مقامات دو کشور در دهلی نو، گفت: ایران و هند دارای ظرفیت‌های خوبی برای گسترش تعاملات در صنعت پزشکی و داروسازی هستند؛ بخشی که در ایران به عنوان یکی از محور‌های استراتژی «خودکفایی» در برابر فشار تحریم‌ها در حال تقویت است.

به گفته رزمجویی، ایران در سال‌های اخیر نشان داده است که تحریم‌ها می‌توانند به فرصت تبدیل شوند. کشور با ایجاد زیست‌بوم گیاهان دارویی توانمند، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های نوآوری پزشکی، فناوری‌های دارویی و زیستی و توسعه صنایع مرتبط داشته است. سیاست ایران، تمرکز بر همکاری پایدار با همسایگان و کشور‌های دوست، به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.

وی با اشاره به این‌که با وجود چالش‌های ناشی از محدودیت‌های مالی و حقوقی بین‌المللی، اراده جدی برای توسعه شراکت‌های بلندمدت میان ایران و هند وجود دارد، افزود: تحریم‌های آمریکا موجب شد ایران مسیر بومی‌سازی صنایع پزشکی و زیست‌فناوری خود را سرعت ببخشد. اکنون هند به عنوان یک بازار مهم و شریک تولیدی قابل اتکا، در مرکز توجه همکاری‌های آینده قرار دارد.

او اولویت‌های همکاری میان دو کشور را زیست‌فناوری، تولید مشترک دارو‌های گیاهی و توسعه صادرات محصولات ایرانی عنوان کرد و گفت: ایران با برخورداری از محصولات با کیفیت در حوزه‌های زیست‌فناوری و دارو‌های گیاهی می‌تواند در بازار هند سهم جدی داشته باشد. صنعت گیاهان دارویی در هند نیز بسیار قوی است و این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت‌های ماندگار باشد.