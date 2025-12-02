پخش زنده
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: این مجموعه با توسعه خدمات مناسبسازی شده، امکان دسترسی بهتر ناشنوایان، نابینایان و دیگر توانیابان به بخشهای مختلف این میراث ارزشمند را فراهم کرده است. خدماتی که شامل تور مجازی ویژه و محتوای آموزشی قابلدسترسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آفرین امامی گفت: این مجموعه میراث جهانی در راستای تحقق عدالت فرهنگی و فراهمسازی فرصت برابر برای همه اقشار جامعه، سطح جدیدی از خدمات دسترسپذیر را برای بازدیدکنندگان توانیاب ارائه کرده است.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با اشاره به اهمیت توجه به حقوق فرهنگی توانیابان تصریح کرد: کاخ گلستان میراث مشترک همه ایرانیان است و باید شرایطی فراهم کنیم که هیچ فردی به دلیل محدودیتهای جسمی یا حسی از شناخت تاریخ و هنر این سرزمین محروم نماند. ارائه خدمات مناسبسازیشده، بخشی از این مسئولیت است.
او تأکید کرد: توجه به نیازهای توانیابان، بخشی از احترام به کرامت انسانی و مسئولیت ما در حفظ و معرفی میراث فرهنگی است.
امامی افزود: روند توسعه خدمات قابلدسترسی در ماههای پیشرو ادامه خواهد یافت و برنامههایی در حوزه آموزش، آگاهیبخشی و تجربه دیجیتال برای توانیابان در حال پیگیری است.
در چارچوب این خدمات، تور مجازی ویژه توانیابان در اختیار مخاطبان قرار گرفته که با تصویربرداری سهبعدی و ارائه توضیحات جامع تاریخی، امکان بازدید از مجموعه را بدون محدودیت فیزیکی فراهم میکند. برای این تور، زیرنویس و زبان اشاره برای ناشنوایان و توضیحات صوتی تخصصی برای نابینایان در نظر گرفته شده است.