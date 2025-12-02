به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه به ادعا‌های اخیر وزیر امور خارجه دولت خود خوانده تایوان مبنی بر این که مناقشات چین و ژاپن تا یک سال ادامه خواهد یافت، واکنش نشان داد.

لین جیان در پاسخ به سوالی درخصوص ادعای اخیر لین جیالونگ، گفت: اولا، تایوان بخشی از سرزمین چین است و سمتی به نام به اصطلاح "وزیر خارجه تایوان" اصلا وجود ندارد. دوم اینکه اوضاع کنونی روابط چین و ژاپن ناشی از ادعای اشتباه سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن بوده و ژاپن باید با پایبندی به تعهدات سیاسی خود، صادقانه اظهارات نادرست خود را پس بگیرد و در عمل، ضمن اصلاح اشتباه خود، به خواسته‌های چین توجه کند.

این سخنگو تاکید کرد: هرگونه مداخله نظامی بیگانه در مسئله تایوان با پاسخ سخت چین مواجه خواهد شد. توطئه بی‌شرمانه حزب دموکراتیک پیشروی برای جدایی طلبی در تایوان با اتکا به قدرت‌های بیگانه، محکوم به شکست است.