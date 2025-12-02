به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را به شرح ذیل قرائت کرد:

تذکر رمضان رحیمی دشت لویی، نماینده فلاورجان و تعداد ۳۱ نفر از نمایندگان به جناب آقای حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مورد لزوم تکمیل ساختمان نیمه کاره دانشگاه بین‌المللی هنر در شهرستان فلاورجان

تذکر کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر و سردشت و میرآباد به جناب آقایان مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید محمد اتابک، وزیر صمت، در مورد ضرورت نظارت بر عملکرد بسیار نامطلوب و نامناسب شرکت‌های خودروسازی داخلی و حمایت از حقوق مردم

تذکر همین نماینده به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسهیل در اتمام محور سردشت به رمد

تذکر احمد مرادی، نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی و حاجی آباد و تعداد ۵۸ نفر از نمایندگان به رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم افزایش توجه و خدمت رسانی به عشایر به خصوص عشایر هرمزگان

تذکر همین نماینده و ۳۷ نفر از نمایندگان به عباس علی آبادی، وزیر نیرو در مورد ضرورت تسریع در اجرای نیروگاه برق سیریک استان هرمزگان

تذکر رمضان رحیمی دشتلویی به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، مومنی کلاگری، وزیر کشور و علی آبادی، وزیر نیرو در مورد ضرورت اجرای قانون هوای پاک و برخورد با مستنکفین از اجرای قانون

تذکر رمضان رحیمی دشت لویی، سید محمد جمالیان، محمود طاهری نماینده شبستر به ریاست جمهور، وزیر کشور، وزیر نیرو درباره اقدامات جدی در بحث هوای پاک

تذکر کامران پولادی، نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت به احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم جلوگیری از قطع بیمه کارگران ساختمانی باروران و فعالان حوزه صنایع دستی

تذکر ولی داداشی، نماینده آستارا، به عباس علی آبادی، وزیر نیرو در مورد لزوم تکمیل سیستم فاضلاب شهری آستارا تذکر همین نماینده به خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تکمیل طرح نیمه کاره تعریض و ایمن‌سازی جاده آستارا تا نمین

تذکر نادر ابراهیمی، نماینده اراک و خنداب و تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مورد لزوم پاسخگویی در خصوص علت اخراج ۲۰۰ نفر از نیرو‌های جوان و متخصصین شاغل در ستاد‌های توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری

تذکر احسان عظیمی راد، نماینده مشهد و کلات و تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت انجام تعهد در خصوص قرارداد کار معین نیرو‌های خرید خدمات آموزشی و نیرو‌های حق التدریس آزاد و ابلاغ شیوه نامه ساماندهی معلمان نهضتی پیش دبستانی و طرح امین و رسیدگی جدی به اعتراضات داوطلبان آزمون‌های استخدامی کیفیت بخشی آموزگاری و دبیری

تذکر علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و تعداد ۳۱ نفر از نمایند به خانم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان آزادراه‌های حوزه انتخابیه علی الخصوص آزادراه تبریز - زنجان

تذکر سید علی یزدیخواه، نماینده تهران و تعداد ۶۵ نفر از نمایندگان به سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در مورد ضرورت ممنوع الورود کردن رافائل گروسی به کشور تا پنج سال آینده

تذکر شهین جهانگیری، نماینده ارومیه و تعداد ۲۳ نفر از نمایندگان به جناب مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت افزایش تعداد پرواز‌های ورودی و خروجی به فرودگاه بین‌المللی ارومیه. تذکر همین نماینده به جناب آقایان عباس علی آبادی، وزیر نیرو و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مورد ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای دسترسی روستا نشینان شهرستان ارومیه به آب شرب سالم و پایدار و تسریع در آبرسانی به روستا‌های دارای تنش آبی