به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در این نشست با اشاره به اینکه «خاک و آب بنیان تولید مواد غذایی‌اند»، گفت: در سال‌های گذشته به‌دلیل شیوه‌های سنتی، خاک استان دچار آسیب و فرسایش شده، اما اکنون بر مبنای یافته‌های علمی، «کشاورزی حفاظتی» به‌عنوان راهکار اصلی در حال ترویج میان کشاورزان است و بخش زیادی از بهره‌برداران همراهی خوبی نشان داده‌اند.

مرتضی بحرانی با اعلام اینکه تاکنون مشخصات خاک در دو هزار هکتار از اراضی استان مطالعه شده و هزار هکتار دیگر نیز امسال در دستور کار قرار دارد، افزود: هدف اصلی این برنامه‌ها، حفظ عناصر ریزمغذی و درشت‌مغذی خاک و افزایش توان نگهداری آب در اراضی کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان شرایط اقلیمی استان را یکی از عوامل اصلی فرسایش خاک دانست و گفت: گرما، رطوبت، کم‌آبی و محدودیت‌های جغرافیایی در کنار شیوه‌های نادرست شخم و کشت، سال‌ها موجب تخریب خاک شده است.

به گفته وی، با ترویج روش‌های نوین و ایجاد گفت‌وگوی مستقیم با کشاورزان، تلاش می‌شود الگو‌های صحیح حفظ خاک در سراسر استان نهادینه شود.

بحرانی ابراز امیدواری کرد: با عبور از دوره‌های خشکسالی، کشاورزی استان دوباره به پایداری برسد و خاک سالم برای نسل‌های آینده حفظ شود.

مدیرامور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر هم بااشاره به اینکه بخش زیادی از مواد غذایی از خاک تامین می‌شود گفت: همین موضوع موجب می‌شود که به صورت ویژه به حفظ و نگهداری خاک بپردازیم و در این زمینه اقداماتی انجام دهیم.

احمد مشایخی افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مبارزه با تغییر کاربری غیرمجازاراضی کشاورزی، واگذاری اراضی ملی و دولتی با هدف حفاظت و جلوگیری از فرسایش اراضی ملی و دولتی، یکپارچگی اراضی با هدف یکپارچه نمودن اراضی از نظرتولید محصولات زراعی و استفاده بهینه از آب و خاک، رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد اراضی کشاورزی به منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان و بهره برداران در حفاظت از اراضی از جمله اقدامات است.

وی اضافه کرد:آب را از طریق شیرین سازی آب دریا، از سد‌ها و باران زایی ابر‌ها می‌توان تامین کرد، اما برای تولید یک سانت خاک افزون بر ۷۰۰ سال زمان می‌برد که بسیار دشوار است پس باید از آن حفاظت کرد.

مدیر امور آب‌وخاک و فنی‌مهندسی سازمان جهادکشاورزی نیز، به نقش مستقیم دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست در صیانت از خاک، گفت: ۹۵ درصد مواد غذایی بشر از خاک به‌دست می‌آید و اگر فرسایش فیزیکی و شیمیایی آن کنترل نشود، آینده غذایی جامعه با تهدید روبه‌رو خواهد شد.

مهدی اعتمادی، مهم‌ترین برنامه امسال را «تهیه نقشه‌های مدیریت خاک» عنوان کرد و اضافه کرد: که در این طرح، وضعیت خاک از نظر شوری، مواد مغذی و ترکیبات مختلف آن بررسی می‌شود تا کشاورزان پیش از کشت، شناخت دقیق‌تری از زمین خود داشته باشند و بهره‌وری را افزایش دهند.

اعتمادی با اشاره به شعار امسال «خاک‌های سالم، شهر سالم» بیان کرد: بخشی از مسئولیت حفاظت از خاک در شهر‌ها نیز بر عهده شهرداری‌هاست و توجه به توسعه فضای سبز باید فراتر از ساخت‌وساز‌های فیزیکی قرار گیرد تا تعادل طبیعی محیط شهری حفظ شود.

وی همچنین تنوع کشت را یکی از عوامل مهم تقویت خاک دانست و گفت: کشت مداوم یک محصول و استفاده از یک نوع کود، خاک را از کیفیت می‌اندازد، اما تنوع محصولات، خاک را زنده نگه داشته و بهبود می‌بخشد.