به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، «یخی کمال» روستایی در چند قدمی معدن سنگی که همچنان سهمی از توسعه ندارد تضادی که نگاه‌ها را به عملکرد مسئولان منطقه بر میگرداند.

معدنی که وعده اشتغال و آبادانی داده بود حالا تنها گردوغبارش به داخل خانه‌های مردم رسیده است.

اهالی از خرابی جاده ها، عدم ساماندهی فاضلاب روستا، راه دسترسی امن و حتی آلودگی هوا می گویند مشکلاتی که سال‌ها گریبانگیرشان شده و همچنان بی پاسخ مانده است.

روستای یخی کمال امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه مسئولان بوده، مردمی که زیر سایه سنگ‌ها، هنوز امید رو رها نکرده‌اند.

امروز در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری صبحدم، درباره چالش‌های روستای یخی‌کمال و پیامد‌های فعالیت معدن سنگ بر زندگی مردم به صورت خاص و همچنین معادن استان به صورت عام با حضور سیفی‌باغی معاون محترم امور معادن اداره صنعت، معدن و تجارت استان و شیخی‌زاده نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.