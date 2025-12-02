پخش زنده
تاکنون ۱۲ کاروان عُمره مفرده از استان به سفر معنوی حج اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر حج و زیارت استان مرکزی گفت: اعزام کاروانها عمره مفرده از اواخر شهریورماه همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده و تاکنون هزار و ۳۳۷ زائر در قالب ۱۲ کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند که یکی از این کاروانها دانشجویی بود.
محمدرضا حاجی علیزاده افزود: پنج کاروان دیگر هم در دیماه به استان اختصاص یافته که متقاضیان میتوانند در اسرع وقت با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به ثبت نام و انتخاب کاروان و تاریخ اعلام شده با پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون تومان اقدام کنند.
او گفت: اقامت زائران در عمره مُفرد به مدت ۱۰ روز است که پنج روز در مدینه منوره و پنج روز در مکه مکرمه میباشد.
مدیر حج و زیارت استان افزود: ثبت نام و اعزام زائران به عمره مفرده متناسب با ظرفیت تخصیص یافته به استان انجام میشود.