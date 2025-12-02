مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم در میبد: ما درحوزه پژوهش و فناوری‌ها قدم‌های خوبی را از گذشته تاکنون برداشتیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر که در دانشگاه میبد برگزار شد گفت: امروز باید پژوهش‌هایی که انجام، مقالاتی که چاپ و اختراعاتی که ثبت می‌شود؛ باید در راستای نیاز‌ها و حل مسائل اساسی کشور باشد.

نژاد ابراهیمی افزود: پژوهش‌های خوبی در مسائل کشاورزی، صنعت، پزشکی و سایر حوزه‌های کشورداریم، اما درعین حال باید نگاهی هم به پژوهش‌های بنیادین داشته باشیم که اگر این اتفاق نیافتد دچارآسیب خواهیم شد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: امروز تمام برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های وزارت علوم دراین سمت است و خوشبخانه ارتباط دانشگاه و صنایع به خوبی شکل گرفته است و صنایع از فناوری‌هایی که در دانشگاه‌ها شکل می گیرد استفاده می‌کنند و این شروع کار است و قطعا آینده بهتری را رقم خواهیم زد.

دکتر عباس نیک نژاد رئیس دانشگاه میبد هم با اشاره به جایگاه این دانشگاه در حوزه پژوهش گفت: دانشگاه میبد در یکسال اخیر افتخارات بسیاری درحوزه پژهش کسب و شاخص هرش یا اچ ایندکس دانشگاه به ۳۵ رسیده است.

نیک نژاد با بیان اینکه تعداد قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه میبد امسال به ۱۳۳ عدد و مبلغ قرداد به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است افزود: بزرگترین قرارداد طرح پژوهشی تاریخ دانشگاه میبد طی هفته اخیر بین دانشگاه و یک واحد صنعتی به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه موثرترین پژوهش‌های دانشگاه درحوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری، کاشی و سرامیک، صنایع آی تی رقم خورده است افزود: یکی از افتخارات این دانشگاه این است که یکی اساتید دانشگاه میبد سه سال متوالی درلیست ۲ درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان قرارگرفته است.

دراین مراسم درکنار تقدیر از پژوهشگران و فناوران دانشگاه درعرصه هئیت علمی، کارمندی و دانشجویی از پژوهشگران حوزه علمیه و دانش آموزی هم تقدیر به عمل آمد