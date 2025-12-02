مدیرکل دامپزشکی مازندران و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه بابل با بازدید از یک مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب، بر اجرای طرح مشترک مدیریت علمی این حیوانات تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمزه آقاپورکاظمی مدیرکل دامپزشکی استان و حسینی‌فر رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه بابل، از یک مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب در استان بازدید کردند.

در این بازدید، مشکلات و معضلات موجود در چرخه کامل جمع‌آوری، نگهداری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین ضمن بررسی شرایط فیزیکی، بهداشتی و مدیریتی مرکز بر لزوم همکاری علمی و اجرایی برای ارتقای خدمات در این حوزه تأکید شد.

آقاپورکاظمی با اشاره به برنامه‌های واکسیناسیون هاری در سگ‌های دارای صاحب و گله‌ها، اعلام کرد: اداره کل دامپزشکی علیرغم عدم مسئولیت مستقیم در واکسیناسیون سگ‌های بلاصاحب، در این زمینه نیز همکاری کامل خواهد داشت.

وی ترکیب خدمات عقیم‌سازی با مشارکت دانشگاه و واکسیناسیون توسط دامپزشکی را الگویی جامع و پایدار برای مدیریت جمعیت سگ‌های بلاصاحب دانست.

مدیرکل دامپزشکی مازندران موفقیت این طرح را منوط به اجرای صحیح مرحله جمع‌آوری و انتقال سگ‌ها توسط شهرداری‌ها خواند و گفت: این مرحله، حلقه ضروری برای آغاز فرآیندهای درمانی و کنترلی در مراکز نگهداری است.

در ادامه، حسینی‌فر رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه بابل با اشاره به آمادگی این دانشگاه برای ارائه کمک‌های تخصصی، اعلام کرد: دانشکده می‌تواند در اجرای عملیات عقیم‌سازی سگ‌های نگهداری‌شده همکاری مؤثری داشته باشد.