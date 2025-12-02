رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان فومن گفت: خون اهدایی شهروندان فومنی، به ۱۰۰ بیمار تالاسمی در شهرستان‌های فومن، صومعه سرا، شفت و ماسال تزریق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان فومن گفت: خیران فومنی از ابتدای امسال تاکنون ۳ هزار و ۴۰۰ واحد خون به این پایگاه اهدا کردند که این میزان خون علاوه برتامین خون مورد نیاز ۱۰۰ بیمار تلاسمی در شهرستان‌های فومن، صومعه سرا، شفت و ماسال، به بیماران نیازمند هم تزریق شد.

محمد یوسفی با اشاره به نیاز مبرم به انواع گروه‌های خونی، از مردم نوع دوست منطقه خواست برای اهدا خون به پایگاه انتقال خون فومن مراجعه کنند.