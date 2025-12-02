به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره مسابقات پیشکسوتان هندبال ایران، یادواره مرحوم استاد مراد کرمی، در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه در حال برگزاری است. این رقابت‌ها از شنبه ۸ آذر در سه گروه آغاز شده و تیم‌های بوشهر، آذربایجان شرقی، یاران مراد کرمی، اصفهان، تهران، مازندران، کرمانشاه و مرکزی جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب کرده‌اند.

نتایج سه روز نخست و برنامه کامل مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

نتایج روز اول – شنبه ۸ آذر

مازندران ۱۵–۲۰ بوشهر

کرمانشاه ۱۸–۱۷ سمنان

اصفهان ۱۳–۱۶ آذربایجان شرقی

تهران ۲۰–۲۱ یاران آقامراد

ایلام ۱۳–۲۱ کردستان

نتایج روز دوم – یکشنبه ۹ آذر

مرکزی ۲۴–۲۱ تهران

اصفهان ۲۱–۱۵ کردستان

ایلام ۸–۱۸ آذربایجان شرقی

کرمانشاه ۱۹–۱۹ مازندران

بوشهر ۱۵–۸ سمنان

نتایج روز سوم – دوشنبه ۱۰ آذر

اصفهان ۱۰–۰ ایلام

آذربایجان شرقی ۱۷–۱۰ کردستان

بوشهر ۲۲–۱۸ کرمانشاه

یاران آقامراد ۲۱–۱۷ مرکزی

مازندران ۱۰–۰ سمنان

برنامه دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی – سه شنبه ۱۱ آذر:

بوشهر – تهران / ساعت ۱۵:۰۰

آذربایجان شرقی – مازندران / ساعت ۱۶:۳۰

یاران آقامراد – کرمانشاه / ساعت ۱۸:۰۰

اصفهان – مرکزی / ساعت ۱۹:۳۰