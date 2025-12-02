پخش زنده
امروز: -
مرحله یک چهارم نهایی یازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان کشورمان امروز با حضور ۸ تیم پیگیری می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره مسابقات پیشکسوتان هندبال ایران، یادواره مرحوم استاد مراد کرمی، در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه در حال برگزاری است. این رقابتها از شنبه ۸ آذر در سه گروه آغاز شده و تیمهای بوشهر، آذربایجان شرقی، یاران مراد کرمی، اصفهان، تهران، مازندران، کرمانشاه و مرکزی جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را کسب کردهاند.
نتایج سه روز نخست و برنامه کامل مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات به شرح زیر است:
نتایج روز اول – شنبه ۸ آذر
مازندران ۱۵–۲۰ بوشهر
کرمانشاه ۱۸–۱۷ سمنان
اصفهان ۱۳–۱۶ آذربایجان شرقی
تهران ۲۰–۲۱ یاران آقامراد
ایلام ۱۳–۲۱ کردستان
نتایج روز دوم – یکشنبه ۹ آذر
مرکزی ۲۴–۲۱ تهران
اصفهان ۲۱–۱۵ کردستان
ایلام ۸–۱۸ آذربایجان شرقی
کرمانشاه ۱۹–۱۹ مازندران
بوشهر ۱۵–۸ سمنان
نتایج روز سوم – دوشنبه ۱۰ آذر
اصفهان ۱۰–۰ ایلام
آذربایجان شرقی ۱۷–۱۰ کردستان
بوشهر ۲۲–۱۸ کرمانشاه
یاران آقامراد ۲۱–۱۷ مرکزی
مازندران ۱۰–۰ سمنان
برنامه دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی – سه شنبه ۱۱ آذر:
بوشهر – تهران / ساعت ۱۵:۰۰
آذربایجان شرقی – مازندران / ساعت ۱۶:۳۰
یاران آقامراد – کرمانشاه / ساعت ۱۸:۰۰
اصفهان – مرکزی / ساعت ۱۹:۳۰