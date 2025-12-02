پخش زنده
مسیر درست و قابل اتکای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، دوری از حاشیه و تمرکز بر مسائل اصلی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم شریف شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن سالروز شهادت آیت اله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، گفت: رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توصیههای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباره کارآمدی، دوری از حاشیهها و تمرکز بر مسائل اصلی کشور، همچنان مسیر درست و قابل اتکای ما در مجلس شورای اسلامی است.
محمد بیات افزود: پیشرفت کشور، نیازمند نگاه واقعبینانه، تصمیمهای کارشناسی و انسجام میان ارکان مختلف حاکمیت است و هر اندازه کشور در مسیر تولید، عدالت، فناوری و ثبات اقتصادی پیش برود، همانقدر زمینه برای تقویت امید و اعتماد مردم فراهم میشود.