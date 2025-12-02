به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،طرح گروهی دانش‌آموزان محمدمهدی فرج‌پور و آران علافی از بناب در گروه علمی نانو فناوری و نیز طرح انفرادی دانش‌آموز امیرحسین مروتی در گروه علمی هوش مصنوعی از هشترود توانستند به ترتیب رتبه سوم و دوم کشوری را در این دو گروه کسب کنند.

۱۶۰ دانش‌آموز در این دوره از جشنواره شرکت کرده و سه طرح از استان به مرحله کشوری راه یافته و دو طرح در نمایشگاه کشوری در دانشگاه امیرکبیر حضور پیدا کرده بودند.

با اعلام نتایج نهایی جشنواره جوان خوارزمی دو طرح از استان در جمع سه رتبه برتر گروه فناوری نانو و هوش مصنوعی قرار گرفتند.

گفتنی است سه طرح از استان آذربایجان شرقی به مرحله مصاحبه راه یافته بودند که در نهایت طرح گروه دانش‌آموزان بنابی تحت عنوان آنالیز و بررسی افزایش بازده سیستم‌های تولید انرژی از طریق بیوگاز و مدیریت صحیح پسماند‌های شهری با استفاده از نانوکاتالیست‌های پارامغناطیس مگنتیت از مدرسه علامه طباطبایی و پژوهش سرای بناب و طرح هوش مصنوعی تصحیح اوراق نهایی دبیرستان امام خامنه‌ای و پژوهش سرای پرفسور هشترودی بناب در این جشنواره شرکت داشتند.