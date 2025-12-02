پخش زنده
پنجمین همایش ملی هیدرولوژی ایران با محوریت ویژه احیای دریاچه ارومیه از فردا در ارومیه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت ویژه احیای دریاچه ارومیه، یکی از مهمترین رویدادهای علمی و تخصصی در حوزه مدیریت منابع آب و محیطزیست در این منطقه و در این بازه زمانی است.
این همایش با هدف بررسی چالشهای پیشروی دریاچه ارومیه و سایر منابع آبی کشور، گردهمایی اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران را فراهم میآورد تا با همفکری و تبادل دانش، راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با این بحران ارائه دهند.
این همایش ۱۲ و ۱۳ آذرماه در خیابان شهید بهشتی (دانشکده) - پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه - سالن آمفی تئاتر پژوهشکده آرتمیا برگزار خواهد شد.
درگاه این همایش:
https://۵thydro.urmia.ac.ir/