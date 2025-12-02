جلال در انقلاب فکری و ادبی ایران نقشی ماندگار داشت
جلال آلاحمد از مهمترین چهرههای ادبیات معاصر ایران است که با سبک ویژه نگارش و اثرگذاری گستردهاش در انقلاب فکری و ادبی ایران نقشی ماندگار داشت.
علیرضا قزوه در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما
به مناسبت زادروز جلال آلاحمد گفت: انقلاب اسلامی برای جلال جایگاهی ویژهای قائل است و یکی از افتخارات جلال، این است که کتابش «غربزدگی» را امام خمینی (ره) خوانده و حتی دیداری میان آنها بوده است.
این استاد ادبیات با اشاره به تاثیر بزرگ جلال بر نسلهای بعد گفت: او بر بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشت و این تغییر نگاه تا نسل ما ادامه یافته است؛ جلال در دوره ادبیات متعهد زندگی میکرده و هنر نویسندگی اش، هنری متعهد بوده و این موضوع در کتابهایش آشکار است. مهمترین ویژگی هنر متعهد تلقی ابزار، وسیله و رسانهبودن هنر است.
قزوه مهمترین نقطه عطف اندیشههای جلال را کتاب «غربزدگی» دانست؛ اثری که در دوره گرایش ادبیات ایران به غرب منتشر شد و با نگاه انتقادی خود، جریان تازهای ایجاد کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، نگاه منتقدانه جلال به غربزدگی برگرفته از اندیشههای محمد اقبال بود که پیش از جلال درباره این موضوع سخنان مهمی مطرح کرده بود.
وی همچنین سبک نویسندگی جلال را سرشار از جملات کوتاه، پرانرژی و روایتهای جسورانه توصیف کرد؛ سبکی که بهویژه در سفرنامهنویسی، جلال را به چهرهای ماندگار در ادبیات ایران تبدیل کرده است.
