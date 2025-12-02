پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان گفت: از زمان آغاز طرح نصب پنلهای خورشیدی در استان تاکنون، ۵۰۰ طرح به بهرهبرداری رسیده و به شبکه تولید برق پیوسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: از زمان آغاز طرح نصب پنلهای خورشیدی در استان تاکنون، بیش از ۵۰۰ طرح به بهرهبرداری رسیده و به شبکه تولید برق پیوسته است.
جلال شیخ پور؛ با اشاره به اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری تصریح کرد: در این مدت، تعداد ۴۶۸ نفر از مددجویان تحت پوشش با اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان از این طرح بهرهمند شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان با بیان اینکه مجموع اعتبارات تخصیصیافته برای این طرح از ابتدا تا پایان سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: برای سال جاری، هدفگذاری اجرای ۱۵۰۰ طرح پنل خورشیدی در استان انجام شده است.
شیخ پور به طرح جدید کمیته امداد با عنوان «ایجاد مزرعههای خورشیدی تجمیعی» اشاره کرد و گفت: این طرح باهدف خودکفایی و توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت که فاقد مسکن شخصی و مستأجر هستند، در دست اجراست.
وی افزود: این پروژه در شهرستانهای پلدختر، کوهنانی، فیروزآباد و الشتر مراحل مطالعاتی و ابتدایی را پشت سر گذاشته و هم اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینههای انرژی برای خانوادههای نیازمند تحت پوشش خواهد بود.