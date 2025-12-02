سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: ۲۵ اثر برگزیده هنرمندان خراسان شمالی پس از ارزیابی استانی، به مرحله داوری کشوری مهر اصالت ملی راه یافتند تا برای دریافت این نشان معتبر ملی مورد بررسی نهایی قرار گیرند.

۲۵ اثر صنایع‌دستی خراسان شمالی به داوری کشوری مهر اصالت ملی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری گفت: فرایند داوری استانی مهر اصالت ملی ۲۵ آبان ماه در محل مجموعه فرهنگی تاریخی عمارت مفخم بجنورد برگزار شد و آثار هنرمندان استان توسط هیئت تخصصی داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به مشارکت گسترده هنرمندان افزود: امسال ۱۳۲ اثر در ۱۳ گروه صنایع دستی به دبیرخانه استان ارسال شد که پس از بررسی شاخص‌هایی همچون اصالت، خلاقیت، کیفیت تولید و قابلیت توسعه، در نهایت ۲۵ اثر به‌صورت قطعی برای مرحله کشوری انتخاب شدند.

وی گفت: همچنین ۱۷ اثر دیگر نیز در رشته‌های گلیم سفره کردی، البسه محلی و نساجی سنتی به‌صورت مشروط پذیرش شده‌اند.

دیناری بیان کرد: آثار راه یافته بیشترین امتیاز را در میان گروه‌های صنایع‌دستی کسب کرده‌اند و راه‌یابی آنها به داوری کشوری، گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های استان، استانداردسازی تولیدات و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی خراسان شمالی در سطح ملی به‌شمار می‌رود.