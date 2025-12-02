پخش زنده
نخستین نشان طلای بوکس بانوان استان، در رقابتهای قهرمانی کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم دو نفره بوکس استان که برای نخستین بار به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شده بود، موفق به کسب یک عنوان قهرمانی شد.
کوثر احمدی، نماینده وزن ۵۰ کیلوگرم این رقابتها با غلبه بر همه حریفان خود صاحب نشان طلا شد تا اولین بانوی مدال آور بوکس قم لقب بگیرد.
معصومه تلخابی دیگر دختر بوکسور قم در این رقابتها بود که از رسیدن به سکوی برتر بازماند.
سمیه داودآبادی مربی تیم اعزامی قم به رقابتهای بوکس قهرمانی بانوان کشور بود.