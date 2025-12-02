پخش زنده
با امضای تفاهمنامه چهارجانبه همکاری برگزاری «اجلاس بینالمللی دیپلماسی فناوری و نوآوری» دانشگاه ارومیه مسئولیت دبیرخانه علمی این اجلاس را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیین امضای تفاهمنامه چهارجانبه همکاری برای برگزاری «اجلاس بینالمللی دیپلماسی فناوری و نوآوری» که با حضور معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، رئیس دانشگاه ارومیه، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرمانداران شهرستانهای ماکو و پلدشت برگزار شد، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به پیشینه برگزاری رویدادهای بینالمللی در منطقه گفت: در سالهای گذشته دو اجلاس برگزار کردیم و دیپلماسی فناوری و نوآوری بهعنوان سومین اجلاس بینالمللی ماکو برگزار میشود.
دکتر محمود رضا زاد باری رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این مراسم از ورود دانشگاه به عرصه توسعه منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت: هر جا سخن از توسعه باشد، دانشگاه نقش جدی دارد. ماکو یک منطقه حساس و مهم اقتصادی است و برنامهریزی کردهایم حضور دانشگاه در آن تقویت شود.
در این مراسم تفاهمنامه چهارجانبه همکاری برای برگزاری «اجلاس بینالمللی دیپلماسی فناوری و نوآوری» مابین دانشگاه ارومیه، منطقه آزاد ماکو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) منعقد شد.
مطابق این تفاهم نامه و در راستای ترویج دیپلماسی فناوری و ارتقای نقش ایران در عرصه بینالملل در حوزه ICT، اجلاس بینالمللی دیپلماسی فناوری و نوآوری با حضور کشورهای منطقه با همکاری این چهارنهاد برگزار خواهد شد.
دانشگاه ارومیه مسئولیت دبیرخانه علمی این اجلاس را بر عهده گرفت.