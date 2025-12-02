پخش زنده
مهاجرت صهیونیستها از سرزمین های اشغالی به کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه برای رسیدن به امنیت افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شبکه تلویزیونی العالم در گزارشی از افزایش شمار مهاجرت صهیونیستها به کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه خبر داد.
فرانسه، وطن اصلی شهرک نشینان صهیونیست است؛ جایی که پس از بستهشدن همه راهها بهعنوان تنها گزینه باقی مانده برای آنهاست. آمارها –با وجود مخالفت رژیم اشغالگر با انتشار آن– نشان میدهد نزدیک به دویست هزار شهرکنشین از هفتم اکتبر تاکنون بهطور دائمی از سرزمینهای اشغالی خارج شدهاند و بیش از ده درصد آنان فرانسه را انتخاب کردهاند. بیاعتمادی سیاسی به کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل، و از بین رفتن احساس امنیت پس از جنگ دوازده روزه با ایران شدت گرفت و همین مسئله، بر اساس گزارش نهادهای یهودی فرانسه، موج خروج را افزایش داد.
در فرانسه، بسیاری از شهرکنشینان در تجمعهایی شرکت کردند که از فلسطین حمایت میکرد و پایان تجاوز را خواستار بود.
یوآف شامرکدس- عضو اتحادیه یهودیان فرانسه گفت: سیاست اشغالگری و توسعه طلبی تشدید شد و نقضها حتی پیش از هفتم اکتبر در داخل سرزمینهای اشغالی نیز به اوجش رسید. شمار قابل توجهی از شهرکنشینان پیش از آن تاریخ مهاجرت کرده بودند، اما بعد از هفتم اکتبر، ترس از بمباران بیوقفه، روند خروج را بیشتر کرد. امروز در میان آنان این باور شکل گرفته که زندگی در سایه دولت نتانیاهو ممکن نیست و هر کس بتواند، خارج خواهد شد.
شهرکنشینانی که به پاریس گریختهاند، تجمعهای اعتراضی گستردهای برگزار کردند. آنان میگویند اوضاع داخل سرزمینهای اشغالی شبیه جهنم است و جنایتهای صهیونیستی قابل تحمل نیست.
یوئیل طیب- یهودی فراری از اراضی اشغالی به فرانسه گفت: از فرانسه به عنوان کشور اصلی، میخواهم سیاستهای جنایتکارانه و بیمحابای نتانیاهو را متوقف کند. نتانیاهو همه چیز را نابود کرده: اقتصاد، سیاست و امنیت. همین شرایط، همه ما را به خروج بدون بازگشت واداشته و باعث شده در همه جا احساس طردشدگی کنیم.
آمارهای خروج از سرزمینهای اشغالی همچنان رو به افزایش است. دلایل متفاوت است: نگرانی شهرک نشینان از وضعیت امنیتی، ترس از سربازگیری اجباری، یا آشفتگی سیاسی و اقتصادی. در نتیجه، بازگشت به سرزمینهای اصلی، به انتخاب اکثریت تبدیل شده است.
گاهی همه چیز برخلاف خواسته عاملان خشونت پیش میرود؛ پس از بیش از دو سال تجاوز صهیونیستی به غزه که هدف آن توسعه طلبی و تجاوزگری بود، این تجاوز هزاران تن از ساکنان رژیم اشغالگر را به خروج و بازگشت به کشورهای مبدأ سوق داده است؛ کسانی که برای یافتن امنیت ازدسترفته از سرزمینهای اشغالی گریختند.