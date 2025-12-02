پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: به منظور جلوگیری از مصرف برق از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۳۱ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز (ماینر) در استان کشف و ضبط شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه استخراج غیرمجاز بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و موجب افزایش هزینهها میشود، اظهار کرد: با پایش مستمر شبکه و همکاری مشترک با مراجع قضایی و انتظامی، از ابتدای امسال تا کنون ۳۳۱ دستگاه ماینر غیرمجاز را در سطح شهرستانهای استان شناسایی و جمعآوری کنیم.
شیرزاد جمشیدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، تعداد ۵ هزار و ۶۱۵ برق غیر مجاز جمع آوری شده که از این تعداد چهار هزار و ۲۸۲ مورد تبدیل به انشعاب شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به اجرای طرح اعطای پاداش به معرفی کنندگان ماینرهای غیرمجاز گفت: شهروندان با شناسایی و گزارش هر دستگاه ماینر غیر مجاز، پاداش ۱۰ تا ۱۵ میلیون ریالی دریافت میکنند.