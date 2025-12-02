پخش زنده
فرماندار بردسکن گفت: ایجاد یک شهرک صنعتی خصوصی با هدف جلوگیری از خامفروشی سنگآهن شهرآباد، در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدجواد صفرنژاد در مراسم معارفه دهمین بخشدار شهرآباد با اشاره به وجود معادن غنی در منطقه افزود: اجرای طرحهای معدنی در این بخش میتواند به ایجاد اشتغال و توسعه منطقه کمک کند.
او شهرآباد را دروازه جاده ولایت دانست و با تأکید بر لزوم خروج این منطقه از بنبست ارتباطی اظهار داشت: در نشست مشترک با نمایندگان مردم بردسکن و طبس، تصمیم گرفته شد موضوع اتصال بخش عشقآباد طبس به بخش شهرآباد بردسکن با جدیت پیگیری شود.
صفرنژاد، آسفالت محور میدان کوشه تا ابتدای جاده بجستان و نیز آسفالت جاده مزاراللهآباد در ورودی کفه نمکی را با مشارکت بسیج سازندگی، نقطه آغاز این تحول ذکر و ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرحها، گامهای بزرگتری در پاسخ به مطالبات بحق مردم برداشته شود.
فرماندار بردسکن همچنین با اشاره به افتتاح یکی از بزرگترین مخازن آب شرب روستایی استان در روستای ظاهرآباد با مشارکت بسیج سازندگی درروزهای اخیر افزود: پس از بهرهبرداری از این طرح، برای حل مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان، با هماهنگی مدیرعامل آبفای استان و بسیج سازندگی، موافقت اختصاص ۵۵ میلیارد تومان اعتبار اخذ شده است.
نماینده دولت در بردسکن، بخش شهرآباد را دارای ظرفیتهای ارزشمند کشاورزی و گردشگری دانست و تصریح کرد: با وجود برخی اقدامات انجامشده، ظرفیتهای گردشگری این بخش مورد غفلت قرار گرفته و نیازمند برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از توان انسانی منطقه است.
در این مراسم، احمد نخعی عضو شورای اسلامی شهرآباد و سخنگوی شورای اسلامی استان نیز با اشاره به ظرفیتهای متنوع بخش شهرآباد از جمله قرار گرفتن در مسیر جاده ولایت و وجود یکی از بزرگترین معادن زیرزمینی سنگآهن کشور با سابقه ۸۰ ساله، خواستار تسریع در اجرای طرحهای ارتباطی برای معرفی بهتر این توانمندیها شد.
در پایان این مراسم، با قدردانی از خدمات سیدعلی موسوی، محمدجواد توکلی با حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان دهمین بخشدار شهرآباد معرفی شد.